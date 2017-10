Você está lendo um tópico

DÚVIDA SOBRE O RECEPTOR HDPLUS

arthurcamposbh25 em 30 Out 2017 - 18:33



Belo Horizonte - MG

Gostaria de saber se eu comprar um receptor HDplus, e colocar meu cartão ativo no receptor ZAPPER, funcionará no receptor HDPLUS? Liguei para assinar e atualmente a SKY não está mais comercializando o HDPLUS em seus planos, forçando assinar o Sky Media Center! Espero retorno, obrigado!











Smurf_Valente em 30 Out 2017 - 19:20



Valente - BA

Não funciona.. Vc teria que comprar com a SKY e habilitar com eles, vou te dar uma Dica, se vc quer assinar um plano com o Plus diga que quer o Combo Full 2018 (esses vem com 1 Plus e 2 Zappers HD) Os Combos e os preços : COMBO FULL HBO MAX H DE R$ 239,90, COMBO FULL TELECINE HD R$ 244,90, COMBO FULL CINEMA HD R$ 269,90, COMBO FULL FUTEBOL R$ 269,90, COMBO FULL FUTEBOL HD R$ 309,90, COMBO FULL TOP R$ 324,90, COMBO FULL TOP HD 364,90

Pra ver esses Combos vc tem que estar logado no site da SKY, diga q está vendo no site...

















