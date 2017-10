TV Azteca dá início a mudança de nome no México

O canal aberto Azteca Trece deu início a um sutil processo de transição em sua identidade no México. Desde a última semana, o logo do canal tem se alternado entre Azteca Trece e Azteca Uno .



A emissora ainda não se pronunciou oficialmente sobre a mudança para Azteca Uno. Também não há informações sobre quando tempo o processo durará. Apesar disto, emissoras regionais já começaram a anunciar suas atrações como sendo de Azteca Uno.



O nome Azteca Trece faz referência ao canal antigamente utilizado pela emissora na Cidade do México, capital do país. A primeira transmissão do canal 13 ocorreu em outubro de 1968. Em 1972 o canal foi nacionalizado e depois privatizado em 1993.



Na mudança para as transmissões digitais a emissora havia sido designada para o canal 13.1 para refletir sua identidade. No entanto, no dia 10 de outubro de 2016 uma nova mudança ocorreu e a emissora passou a ocupar o canal virtual 1.1 em todo o país. No mesmo mês o logo do canal passou por mudanças, passando exibir a marca "Azteca" com maior destaque e o "trece" passou para um nível inferior em tamanho menor (sem tanto destaque).



Na Cidade do México, o público pode conferir a programação ao vivo da Azteca Trece/Uno no canal 1.1. Já a programação com uma hora de atraso é conferida no canal 1.2. E há ainda um terceiro sinal com 2 horas de diferença disponível no canal 40.2.



Um dos grandes sucessos da emissora é a competição Masterchef que atualmente tem sua temporada inédita sendo exibida aos domingos a noite.



Confira abaixo como está o novo logo: