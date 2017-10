Você está lendo um tópico

Amazon Prime Video apresenta novidades e baixa seu preço cobrando em reais

Além das famosas e premiadas Séries Originais Amazon como The Grand Tour, American Gods, The Tick, The Man in the High Castle, Transparent e séries esportivas ao vivo como Thursday Night Football da NFL (Liga Nacional de Futebol Americano), os assinantes do Amazon Prime Video terão acesso em breve a uma seleção exclusiva de filmes recentes e populares, incluindo Valerian e a Cidade dos Mil Planetas, bem como os futuros lançamentos A Bad Moms Christmas (sequência de Perfeita é a Mãe) e A Grande Jogada, por meio de uma parceria com a Telefilms. O serviço de vídeo sob demanda Prime Video, do grupo Amazon, anunciou novidades para os assinantes brasileiros com preços em moeda local e mais baratos. A partir de agora, novos clientes que assinarem o serviço com um cartão de crédito local das bandeiras Visa, MasterCard, Diners ou Elo terão direito a assinatura inicial denos seis primeiros meses, passando para R$ 14,90 após este período, caso desejem efetivar a assinatura após os 7 dias de degustação gratuita em www.primevideo.com Os clientes que já assinam o serviço também terão direito ao preço inicial por seis meses caso atualizem sua conta existente com o método de pagamento local. Otambém passa a oferecer, além da interface do usuário e a funcionalidade Raio-X em português, espanhol, inglês, francês, italiano e alemão, bem como todas as Séries Originais Amazon e a maioria dos filmes e programas de TV disponíveis com legendas ou dublagem no idioma local.Além das famosas e premiadas Séries Originais Amazon como The Grand Tour, American Gods, The Tick, The Man in the High Castle, Transparent e séries esportivas ao vivo como Thursday Night Football da NFL (Liga Nacional de Futebol Americano), os assinantes do Amazon Prime Video terão acesso em breve a uma seleção exclusiva de filmes recentes e populares, incluindo Valerian e a Cidade dos Mil Planetas, bem como os futuros lançamentos A Bad Moms Christmas (sequência de Perfeita é a Mãe) e A Grande Jogada, por meio de uma parceria com a Telefilms.























