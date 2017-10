Thor - Ragnarok foi o filme mais visto nos cinemas brasileiros neste final de semana

“ Thor – Ragnarok ”, da Marvel Studios, chegou de maneira impressionante aos cinemas brasileiros. Considerado por diversos críticos especializados da imprensa como o melhor filme do herói Thor , o lançamento registrou R$ 26 milhões em bilheteria e mais de 1,5 milhão de espectadores no primeiro final de semana. O resultado coloca o lançamento no terceiro lugar de maior abertura da Marvel Studios no Brasil, atrás de “Vingadores – Era de Ultron” e “Capitão América – Guerra Civil”. O filme estreou na última quinta-feira, 26 de outubro.



Em " Thor - Ragnarok ”, da Marvel Studios, Thor está aprisionado do outro lado do universo sem seu poderoso martelo e precisa correr contra o tempo e para evitar o Ragnarok — a destruição de sua terra natal e o fim da civilização de Asgard pelas mãos de uma nova e poderosa ameaça, a impiedosa Hela. Mas antes ele deve sobreviver a um duelo mortal numa arena de gladiadores onde seu adversário é um antigo aliado e colega Vingador - o Incrível Hulk! “Thor - Ragnarok” tem direção de Taika Waititi e o retorno de Chris Hemsworth estrelando como Thor e Tom Hiddleston reprisando seu papel como Loki. Junto com eles estão Cate Blanchett, Idris Elba, Jeff Goldblum, Tessa Thompson e Karl Urban, com Mark Ruffalo e Anthony Hopkins.