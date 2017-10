Você está lendo um tópico

Mãe de 98 anos muda-se para asilo para cuidar do filho de 80

A história de Ada Keating, de 98 anos, e seu primogênito Tom, de 80, é uma bonita prova de quão forte pode ser o vínculo entre mãe e filho.



Hoje em dia, os dois moram no mesmo asilo, o abrigo Moss View, em Liverpool, no Reino Unido. Ada resolveu se mudar para lá justamente para cuidar de Tom. Como ela disse: “Você nunca deixa de ser mãe”.



Como o amor de mãe muda o cérebro do filho



A mulher e seu falecido marido Harry tiveram quatro filhos – Tom, Barbara, Margi e Janet, que morreu com apenas 13 anos. Antes de sua aposentadoria, Tom trabalhou como pintor e decorador para a construtora HE Simm, e tornou-se residente em Moss View em 2016.



Ada e seu filho são inseparáveis: eles passam as horas jogando jogos ou assistindo Emmerdale. “Eu digo boa noite a Tom em seu quarto todas as noites, e vou dar bom dia a ele”, falou Ada, que costumava ser enfermeira.



Tom se mostrou contente em ter a mãe por perto. “Eles são muito bons aqui [em Moss View] e estou feliz em ver minha mãe mais, agora ela mora aqui. Ela é muito boa em cuidar de mim”, afirmou.



O gerente da instalação, Philip Daniels, comentou que é muito emocionante ver o relacionamento entre Tom e Ada. “É muito raro ver mães e filhos juntos no mesmo abrigo, e certamente queremos tornar seu tempo juntos tão especial quanto possível”, revelou.





Belo gesto de uma Mãe.

















