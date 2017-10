Você está lendo um tópico

Dezembro: Fim de ano no Telecine tem "Logan" e "Cinquenta Tons Mais Escuros"

VCFAZ.TV traz em primeira mão as novidades de dezembro na Rede Telecine . São destaques da sessão " Superestreia" do Telecine Premium , as aventuras "Logan" e "A Grande Muralha", o drama erótico "Cinquenta Tons Mais Escuros" , o drama "Quatro Vidas de Um Cachorro" e a comédia "Eu Fico Loko" .



Em "Logan" ( 09 de dezembro , às 22h), Hugh Jackman estrela seu último filme como Wolverine. Em 2029, um Logan cansado cuida de um doente Professor Xavier em algum lugar na fronteira do México. Mas, as tentativas de Logan para se esconder do mundo e de seu legado são suspensas quando chega um jovem mutante, perseguido por forças das trevas. Patrick Stewart e Dafne Keen completam o elenco.



Dakota Johnson e Jamie Dornan estão de volta no drama erótico "Cinquenta Tons Mais Escuros" ( 02 de dezembro , às 22h). Quando Christian tenta trazer Anastasia de volta para sua vida, ela demanda regras para dar a ele uma nova chance. Conforme os dois constroem confiança e encontram estabilidade, mulheres do passado dele assombram o casal.



No século XV, Willian e Tovar são dois mercenários em busca de pólvora em "A Grande Muralha" ( 23 de dezembro , às 22h). Eles acabam se envolvendo na defesa da Grande Muralha da China contra uma horda de monstros, que tentam transpassar a barreira para se alimentar dos humanos que vivem do outro lado. Com Matt Damon, Willem Dafoe e Tian Jing no elenco.



Um cachorro morre e reencarna várias vezes na Terra em "Quatro Vidas de Um Cachorro" ( 30 de dezembro , às 22h). Embora encontre novas pessoas e viva muitas aventuras, ele mantém sempre o sonho de reencontrar o seu primeiro dono, Ethan, seu maior amigo e o grande amor de sua vida. Com Dennis Quaid.



O youtuber Christian Figueiredo chega às telas com a comédia "Eu Fico Loko" ( 16 de dezembro , às 22h). Christian é um adolescente que sofre bullying na escola e não tem vida fácil em casa. Enquanto busca sua própria identidade e encara os desafios da adolescência, ele grava conteúdos para internet e passa a usar as redes sociais para contar suas histórias.



