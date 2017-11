Você está lendo um tópico

Televisão

Em um dos piores anos, SBT vai demitir 100 pessoas e economizar R$ 12 milhões

Incluindo outras ações, as reduções de despesas deverão atingir R$ 80 milhões até dezembro. As estimativas são de que a rede de Silvio Santos encerrará 2017 com um faturamento R$ 120 milhões menor do que no ano passado,

quando arrecadou R$ 1,012 bilhão. Procurada via assessoria de imprensa, a rede não comentou.... - Leia mais em





