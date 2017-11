Sbt Vai Transmitir a Copa Do Nordeste

Por conta de um grande interesse de suas afiliadas no Nordeste, o SBT voltará a ter o futebol em sua tela a partir de 2018, mais exatamente em janeiro do ano que vem, após 14 anos sem qualquer investimento esportivo.



A Copa do Nordeste, principal torneio regional do futebol brasileiro, será mostrado pelo SBT Nordeste – grupo de dez emissoras afiliadas ao canal de Silvio Santos. O Observatório da Televisão teve acesso aos detalhes do acordo.



Veja mais: Ação promocional de Stranger Things no SBT registra boa audiência







Os direitos são para o SBT Nordeste em toda a região – com exceção de Sergipe, que não tem representante da emissora e ficará sem a competição em TV aberta.



A venda foi feita pela Liga do Nordeste, união de clubes que organiza o certame do primeiro semestre. O Esporte Interativo, dono dos direitos de transmissão, também esteve na negociação.



O acordo já estava sendo negociado desde o fim de junho deste ano. Foi-se consultado, uma por uma, cada afiliada do SBT na região, começando pela TV Jangadeiro, emissora do SBT no Ceará.



Depois, TV Jornal, de Pernambuco, e TV Aratu, da Bahia, foram procuradas. Todas gostaram muito da ideia, e com isso, as outras emissoras do SBT Nordeste foram procuradas, concordando em adquirir os direitos de forma conjunta.



A RecordTV também estava nas negociações, mas pesou para o SBT a união de suas emissoras no Nordeste e a flexibilidade de grade que a rede permitiu para uma negociação deste porte, algo que a emissora dos Bispos é mais rígida.



Outro ponto que pesou a favor foi o fator “grupos”. A grande maioria das emissoras do SBT Nordeste são pertencentes a grupos de comunicação regionais poderosos, com investimentos em internet, rádio e, claro, televisão, garantindo uma grande exposição.



Por fim, a união das emissoras do SBT Nordeste impressionou. Organizadas, as filiadas devem vender um pacote regional conjunto para o mercado publicitário, além de disponibilizar, cada uma, o seu próprio pacote para anúncios regionais. Custos de transmissão devem ser detalhados em reuniões em novembro.



O anúncio de acordo entre Liga do Nordeste, SBT Nordeste e Esporte Interativo deve ocorrer nas próximas semanas, com pompa. O fato também cumpre algo que a Liga prometeu aos clubes quando a Globo não quis mais a competição, no primeiro semestre deste ano.



Foi prometido que, nas três principais capitais do Nordeste – Fortaleza, Recife e Salvador -, a Copa do Nordeste teria exibição em TV aberta. De fato, isso foi conseguido. Agora, é ver como as emissoras irão se sair com as transmissões.



A Copa do Nordeste começa bem no início de janeiro, com a pré-Copa do Nordeste. Jogos com equipes importantes na região, como o Náutico, de Pernambuco, já estão previstos para o dia 3 de janeiro.