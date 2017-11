Você está lendo um tópico

Papo Aberto

Juiz determina que Frota e MBL apaguem posts sobre Caetano Veloso

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 56 visitas.





Paulo Frank em 1 Nov 2017 - 11:55



anos | Set 2014 | Mensagens: 1632 | Ijuí - RS



https://www.msn.com/pt-br/noticias/brasil/juiz-d...;ocid=mailsignout O juiz Bruno Arthur Mazza Vaccari Machado Manfrenatti, da 50ª Vara Cível do Rio de Janeiro, determinou que Alexandre Frota e os integrantes do Movimento Brasil Livre (MBL) Kim Kataguiri, Renan dos Santos e Vinicius Aquino apaguem publicações ofensivas a Caetano Veloso e Paula Lavigne de suas páginas nas redes sociais. Eles deverão apagar as mensagens em até 48 horas, sob pena de multa diária de 10.000 reais.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído