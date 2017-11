Se você é fã de música brasileira, prepare o sofá que vem samba por aí. Na madrugada de domingo (5/11) para segunda-feira (6/11), da 1h às 6h da manhã, a TV Cultura exibe a Maratona do Samba , relembrando programas que tiveram a participação ou homenagearam ícones do gênero musical.



Para dar início à maratona, a TV Cultura relembra o Ensaio com o grupo Fundo de Quintal, exibido pela primeira vez em 2015. Já às 2h, o Samba na Gamboa homenageia os 80 anos do sambista Candeia, com a participação de Wilson Moreira e Teresa Cristina. A seguir, o Imagem do Som traz edição especial com o cantor Zeca Pagodinho. Às 4h, a emissora exibe um Mosaicos que homenageia Cartola, Adoniran Barbosa, Ciro Monteiro e Aracy de Almeida. Para encerrar, vai ao ar o Repertório Popular com Eduardo Gudin e Elton Medeiros.



Foto: Armando Borges