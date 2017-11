GloboNews explica nova identidade visual

Os assinantes da GloboNews notaram algumas mudanças na identidade visual do canal na segunda-feira, dia 30 de outubro. Com a atualização, a marca passa a ter uma única cor – é toda em vermelho, branco ou preto. As aberturas de jornais e programas ganham texturas rebaixadas e transparências. O uso de imagens de bastidores dos estúdios e da redação também compõem as novas peças.



A marca se comporta como uma plataforma de notícias. Por isso, aparece em movimento, estourada ou se expandindo, para revelar a notícia em construção, que é acompanhada em tempo real pelo telespectador. “ Além dos atributos “vivo” e “dinâmico”, acrescentamos “pulsante” e “espontâneo”, que remetem ao posicionamento do canal, forte nas coberturas ao vivo ”, explica a diretora da GloboNews, Eugenia Moreyra.



“ É uma evolução da marca. É na identidade visual que ela se manifesta, tanto na embalagem quanto na narrativa. É ali que as pessoas reconhecem o canal. Vamos deixar a programação completamente integrada, em um fluxo continuo de conteúdo ” diz Luciano Vasconcelos, gerente de criação da GloboNews, que participou do desenvolvimento das peças em parceria com a Crama Design Estratégico. “ Hoje a marca se apresenta de seis formas diferentes, com movimentos deslizantes e fluidos, interagindo com a informação ”, explica Martha Sampaio, editora-chefe de arte do Jornalismo e Esporte da Globo.