Conta Corrente, da GloboNews, ganha novo apresentador

A economia do dia a dia das pessoas, a relação com o dinheiro e o caminho para o autodesenvolvimento econômico serão o foco da nova fase do ‘ Conta Corrente ’, que começa nesta segunda-feira, dia 6 de novembro.



O comentarista econômico e PhD em negócios Samy Dana apresenta o jornal de economia da GloboNews . “ A economia está no meu DNA. Sigo fazendo análises das notícias e tentando, junto com os colaboradores do ‘Conta Corrente’, traduzir para o público as informações de maneira simples ”, explica Samy.



Temas como economia comportamental, finanças pessoais, mundo corporativo, negócios, carreira, viagens e tecnologia também serão abordados. O que te faz ter vontade de comprar? Qual é sua verdadeira inflação pessoal? Por que é tão difícil poupar? Quais as características de um líder? Estas são algumas perguntas que ilustram as novas discussões. O programa vai ganhar mais dinamismo com entradas ao vivo de comentaristas, repórteres e correspondentes. O público também poderá participar enviando vídeos com perguntas e comentários.