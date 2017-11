Arte 1 estreia primeiro reality sobre fotografia do Brasil

No dia 3 de novembro, às 20h30, o canal Arte 1 estreia “ Arte na Fotografia ”, o primeiro reality show sobre fotografia no Brasil.



Coprodução do canal Arte1 com a CineGroup, o programa é apresentado pela atriz e cantora Thalma de Freitas e desafia seis jovens fotógrafos amadores a criarem trabalhos autorais.



Ao longo de oito episódios, os participantes competem em provas de diferentes estilos e tema, entre eles, fotojornalismo, moda, dança e esporte. Ao final de cada dia, são avaliados pelos mentores Eder Chiodetto - um dos principais curadores de fotografia do país - e Cláudio Feijó - responsável pela formação de centenas de fotógrafos brasileiros nas últimas décadas.



Especialistas e grandes nomes da fotografia nacional como Gal Oppido, Willian Aguiar, Bob Wolfenson e Zé Takahashi também se unem aos jurados para comentar o trabalho dos competidores.



No primeiro episódio, os fotógrafos enfrentam uma prova de retrato e depois vão a uma indústria têxtil e precisam registrar a relação homem e máquina. Esse segundo desafio é avaliado pelo fotógrafo documental Juan Esteves.



O vencedor da competição vai ganhar um conjunto completo de equipamentos fotográficos.