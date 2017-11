GG, Mike, MJ, Reza, Asa estão de volta ao canal TLC a partir de domingo, 5 de novembro, às 20h30, para a quarta temporada de Os Reis de Beverly Hills , série que narra as aventuras opulentas desses descendentes de famílias iranianas que fizeram fortuna nos Estados Unidos.



Mudanças drásticas dão o tom dos novos episódios. A temporada começa com os rituais do ano novo persa, que servem para renovar a amizade e trazer as alegrias do recomeço. Mas os conflitos continuam a fazer parte do relacionamento deles, principalmente quando chega uma nova integrante ao grupo, a jovem Asifa – ela conhece a Gigi e Mike há mais de uma década e sabe o bastante sobre o passado de ambos para se transformar em estopim de brigas.



O primeiro episódio mostra que muitas coisas já mudaram: Mike, MJ e Reza, por exemplo, estão certos de que encontraram o amor e se preparam para trocar alianças com seus parceiros. Enquanto isso, Asa também quer conduzir um ritual de renovação na casa de seus pais.