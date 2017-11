Como parte dos esforços para dar suporte ao negócio e a oferta de conteúdo, a SKY anuncia Mariana Engelke como Diretora Adjunta de Programação , reportando-se para Marcia Cruz, Vice-Presidente de Programação.



Mariana será a responsável por negociar localmente para o Brasil com as principais programadoras e estúdios. Sua experiência foi construída no varejo, em empresas como C&A, Hering e Grupo Pão de Açúcar. Na SKY há três anos, atuou no time de Supply Chain e Logística com grandes realizações na área de compras e planejamento de materiais.