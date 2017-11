2018: HBO confirma transmissão de grandes sucessos do cinema

A HBO começou a divulgar nesta quarta-feira, dia 1º de novembro, suas principais novidades para o ano de 2018 . Você confere aqui os principais filmes a serem exibidos ao longo do ano pela rede.



Um das novidades é o longa " Homem-Aranha: De Volta ao Lar ". Entusiasmado com a sua experiência com os Avengers, o jovem Peter Parker volta para casa para morar com a tia May. Sob o olhar atento do mentor Tony Stark, Parker começa a aceitar a sua nova identidade de Homem-Aranha. Ele também tenta retomar a rotina e provar que é mais do que o simpático super-herói do bairro. Mas ele terá que usar os seus poderes contra o vilão Abutre, que ameaça o que Parker mais ama na vida.











O público poderá conferir ainda " A Chegada ". A professora de linguística Louise Banks (Amy Adams) lidera uma equipe de pesquisadores de elite quando naves espaciais enormes aterrissam em 12 pontos da Terra. Com várias nações à beira de uma guerra mundial, Banks e sua equipe precisam lutar contra o tempo para encontrar uma maneira de se comunicarem com os visitantes extraterrestres. Esperando desvendar o mistério, ela coloca em risco a própria vida e possivelmente a de toda a humanidade.



Outra novidade é " A Torre Negra " Roland Deschain (Idris Elba), o último Gunslinger, trava uma eterna batalha com Walter O'Dim (Matthew McConaughey), também conhecido como o Homem de Negro. O Gunslinger precisa evitar que o Homem de Negro derrube a Torre Negra, o pilar que mantém o universo unido. Com o destino dos mundos em jogo, dois homens se enfrentam em uma última batalha entre o bem e o mal.



O sucesso " Mulher-Maravilha " já está confirmado na rede. Antes de ser a Mulher-Maravilha (Gal Gadot), ela era Diana, a princesa das amazonas, treinada para ser uma guerreira invencível. Criada em uma ilha paradisíaca protegida, Diana conhece um piloto norte-americano (Chris Pine) que lhe conta sobre o grande conflito que ameaça o mundo exterior. Convencida de que pode evitar o pior, Diana sai do seu mundo pela primeira vez. Lutando junto aos homens em uma guerra que tem como objetivo acabar com todas as guerras, finalmente ela descobre todos os seus poderes e seu verdadeiro destino.











O drama " Dunkirk " é outra grande aposta do canal. Em maio de 1940, a Alemanha avançou até a França e cercou as tropas aliadas nas praias de Dunquerque. Com cobertura aérea e terrestre das forças britânicas e francesas, as tropas foram retiradas lenta e metodicamente da praia com a ajuda de todos os navios militares e civis possíveis. Ao final desta heroica missão, 330 mil soldados franceses, britânicos, belgas e holandeses foram resgatados em segurança.



" Em Ritmo de Fuga " também está confirmado. Baby (Ansel Elgort), um talentoso piloto de fuga, tem plena confiança nas suas habilidades. Depois de conhecer a mulher dos seus sonhos (Lily James), ele vê a chance de abandonar seu complicado estilo de vida e começar de novo. Obrigado a trabalhar para um chefão criminoso (Kevin Spacey), Baby enfrentará uma prova dura quando um assalto fracassado ameaçar com acabar com a sua vida, o seu amor e a sua liberdade.











Curte super-heróis? Então se segura pois " Liga da Justiça " está confirmado no canal. Motivado pela sua renovada fé na humanidade e inspirado pelo ato desinteressado do Superman (Henry Cavill), Bruce Wayne (Ben Affleck) recruta a recém-chegada Diana Prince para enfrentar uma ameaça ainda maior. Juntos, Batman e Mulher-Maravilha trabalham rapidamente para formar uma equipe que enfrente este novo inimigo. Apesar da formação de uma liga de heróis sem precedentes, com Batman, Mulher-Maravilha, Aquaman, Cyborg e Flash, pode ser tarde demais para salvar o planeta de um ataque catastrófico.



Estreia recente dos cinemas " Blade Runner 2049 " já está na lista do canal para 2018. O Oficial K (Ryan Gosling), um novo blade runner da Polícia de Los Angeles, descobre um segredo antigo que pode mergulhar o que resta da sociedade no caos. Sua descoberta o leva a procurar Rick Deckard (Harrison Ford), um ex-blade runner que está desaparecido há 30 anos.











Fechando a lista está " Jumanji: Bem-vindo à Selva ". Quatro garotos do ensino médio encontram um velho console de videogames e se sentem atraídos pela selva dentro do jogo, transformando-se literalmente nos avatares adultos que escolheram. Eles descobrem que o Jumanji não apenas se joga, também é preciso sobrevivê-lo. Para vencer o jogo e voltar para o mundo real, o grupo terá que encarar a aventura mais perigosa das suas vidas, descobrir o que Alan Parrish deixou há 20 anos, e mudar a forma de pensar sobre si mesmos – senão ficarão presos no jogo para sempre.