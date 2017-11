'Vou transferir a cracolândia pra lá', diz Silvio Santos a Zé Celso sobre Teatro



A disputa de 37 anos entre Silvio Santos e o dramaturgo Zé Celso, diretor do Teatro Oficina, ganhou novos capítulos. Na semana passada, o apresentador conseguiu reverter no Condephaat, conselho estadual de patrimônio, uma decisão que o proibia de construir um conjunto de torres residenciais no terreno vizinho ao teatro de Zé Celso, no bairro do Bexiga, em SP.



Em agosto, Silvio Santos apresentou seus argumentos numa reunião com Zé Celso e o prefeito João Doria na sede do SBT. O vereador Eduardo Suplicy (PT-SP) também estava presente.



A conversa foi registrada em vídeo ao qual a Folha teve acesso.





Entenda o caso

Para quem não entendeu, a questão é basicamente a seguinte: No centro de São Paulo, no bairro da Bixiga, Bela Vista, existe um espaço cultural chamado Teatro Oficina. O diretor (ou dono, seilá) desse teatro, é esse Zé Celso. O edifício do Teatro Oficina foi projetado por uma arquiteta famosa chamada Lina Bo Bardi, e o espaço de lá é tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico do Estado de São Paulo.



Acontece que aos redores do Teatro Oficina, existem terrenos livres, que pertencem ao Silvio Santos, e como esses terrenos meio que 'cercam' o Teatro, que é tombado, fica um impasse sobre o que fazer com essa área disponível. Silvio Santos, como empresário, queria construir torres comerciais modernas, já o outro aí, pelo visto, queria um parque.



A reunião foi para decidirem o que fazer com o terreno ao redor da área tombada. E se não pode fazer nada, Silvio Santos, em tom de brincadeira, disse que iria deixar levarem a cracolândia para lá. Fonte: Usuário do Youtube escola83