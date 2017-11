Você está lendo um tópico

Ministra cita escravidão e pede salário de R$ 61 mil ao governo

Paulo Frank em 2 Nov 2017



anos | Set 2014 | Mensagens: 1634 | Ijuí - RS



https://www.msn.com/pt-br/dinheiro/economia-e-ne...;ocid=mailsignout A ministra dos Direitos Humanos, Luislinda Valois, apresentou ao governo um pedido para acumular seu salário com o de desembargadora aposentada, o que lhe garantiria vencimento bruto de 61.400 reais. Segundo informações da coluna de Andreza Matais, do jornal Estado de S. Paulo, desta quinta-feira, Luislinda reclama que devido ao teto constitucional só pode ficar com 33.700 reais do total de rendimentos, o que, para ela, “se assemelha ao trabalho escravo”.























