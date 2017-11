O filme " Star Wars: Os últimos Jedi " estreia apenas no dia 14 de dezembro, mas a Lucasfilm liberou nesta quinta-feira, dia 2 de novembro, um novo vídeo promocional com cenas inéditas da nova história da franquia.



Na produção, a saga da família Skywalker continua quando os heróis de “ O Despertar da Força ” se unem a lendas da galáxia em uma aventura épica que desvenda antigos mistérios da Força e revelações surpreendentes do passado.



O elenco do filme conta com Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.



Confira o novo vídeo promocional: