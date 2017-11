SBT fecha outubro na vice-liderança

No último mês de outubro o SBT registrou 5,3 pontos na média/dia (24 horas) e conquistou o segundo lugar no ranking geral das audiências no PNT (Painel Nacional de Televisão) pelo quarto mês consecutivo. No mesmo período e faixa horária a emissora terceira colocada ficou com 4,9 pontos de média. A emissora líder registrou 14,2 pontos de média.



Além da vice-liderança pelo quarto mês seguido na média 24 horas, o SBT também superou a terceira colocada nas principais faixas horárias do dia. Na média/manhã , das 6h às 12h, o canal marcou 4,1 pontos de média, enquanto a terceira colocada ficou com 3,7 pontos de média. A emissora líder marcou 8,5 pontos de média.



No horário nobre , das 18h às 24h, o SBT garantiu a vice-liderança com 8,1 pontos de média contra 7,2 da emissora terceira colocada. A emissora líder marcou 26,8 pontos de média.



Na madrugada , das 24h às 6h, o SBT também conquistou o segundo lugar. Nessa faixa horária marcou 3,0 pontos de média, contra apenas 1,4 da terceira colocada. A emissora líder marcou 6,0 pontos de média.