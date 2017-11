Filme "Chocante" relembra TV dos anos 90

Olá, internautas



Neste fim de semana, fui ao Shopping Cidade São Paulo e assisti “Chocante”. O filme, dirigido por Johnny Araújo e Gustavo Bonafé, é ótimo.



O longa resgata o clima das “boy bands” que fizeram sucesso nos anos 80 e 90. Dentre eles, o Chocante. Bruno Mazzeo, Lucio Mauro Filho, Marcus Majella e Bruno Garcia interpretam os atuais quarentões cujos personagens Téo, Tim, Tony e Clay fizeram sucesso nos anos 90.



Os roteiristas Bruno Mazzeo, Luciana Fregolente, Pedro Henrique Neschling e Rosana Ferrão foram felizes ao resgatar ícones da geração. A TV dos anos 90 serve como pano de fundo da história com a reconstrução do palco do “Viva a Noite”. Há ainda um ator que imita a voz de Gugu Liberato. Hilário!



Nos diálogos dos personagens, os símbolos desta era eclodem. Pintinho Amarelinho, Banheira do Gugu, Cristina Mortágua e até a “policial-modelo” Marinara são relembradas. Em um dos melhores momentos de pura ironia, Sonia Abrão surge no telão com o programa A Tarde É Sua.



A jornalista anuncia a morte de um integrante da banda. Ótima sacada! Pedro Nieschling ainda interpreta o “egresso” de um reality show que substitui o falecido. O personagem traz o contraste entre os anos 90 e as estratégias de sucesso instantâneo do novo milênio. Há ainda Quézia, presidente do fã-clube do Chocante, interpretada por Débora Lamm.



Fiquei chocado até agora! É muito choque de amor! Rs.. Assistam. Recomendo!



Fabio Maksymczuk