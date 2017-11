Você está lendo um tópico

Televisão

Operadoras serão obrigadas a carregar o sinal digital dos canais abertos

Moonie em 2 Nov 2017 - 20:44



anos | Set 2017 | Mensagens: 54 | Taubaté - SP





Nesta semana, a Anatel apresentou uma proposta para a adoção obrigatória do carregamento dos canais abertos na TV por assinatura. O projeto elimina a distribuição de conversores para inclusão de ambos os tipos de canais, mas obriga as operadoras a carregaram canais de TV aberta, de forma obrigatória, como já acontecia com o sinal analógico.



O conselheiro da Anatel e autor do projeto, Anibal Diniz, destacou que a proposta garante a transmissão a todos os canais com possibilidade de negociação, principalmente para as emissoras com mais audiência.



De acordo com a Lei do SeaC (Lei de Serviço de Acesso Condicionado), as operadoras que atuam via satélite (DTH) podem deixar de carregar canais abertos, por conta das limitações tecnológicas estabelecidas. No entanto, a Anatel definiu que ao passar a transmitir uma emissora aberta, a operadora é obrigada a transmitir todos os outros canais.



Porém, na prática, as operadoras não obedecem a regra dando preferência as emissoras afiliadas a Rede Globo, o que gera reclamações por parte dos outros canais. Por isso, a agência passou a exigir das teles, a distribuição de um conversor capaz de transmitir todos os canais fechados e abertos.



Anibal Diniz ressaltou que é preciso dar força para as emissoras menores, que podem vender suas programações ou, pelo menos, garantir a distribuição gratuita do seu conteúdo.



manoclem em 2 Nov 2017 - 22:29



anos | Jan 2008 | Mensagens: 247 | Salvador - BA

Isso daí é loby das igrejas para inundar a tv paga com suas pregações. Acabaram com o rádio AM, estão matando a tv aberta, e agora querem a fechada também. Isso só vai acabar quando empresários estrangeiros puderem ter canais abertos no Brasil. Estamos caminhando para uma ditadura midiática evangélica, se já não estamos nela.

















