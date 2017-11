Você está lendo um tópico

Papo Aberto > Política

Após polêmica, ministra desiste de pedir salário de R$ 61 mil

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 1 respostas e 20 visitas.





Paulo Frank em 3 Nov 2017 - 1:28



anos | Set 2014 | Mensagens: 1638 | Ijuí - RS



https://www.msn.com/pt-br/noticias/brasil/ap%C3%...AumXOn?li=AAggXC1 A ministra dos , Luislinda Valois, desistiu nesta quinta-feira do pedido que fez ao governo para ganhar o salário integral do cargo, o que elevaria seus vencimentos mensais para R$ 61,4 mil, já que ela também recebe como desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça da Bahia.











Paulo Frank em 3 Nov 2017 - 1:29



anos | Set 2014 | Mensagens: 1638 | Ijuí - RS

Espero que, QUEM QUER QUE SEJA, não apague.....

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído