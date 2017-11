Você está lendo um tópico

Papo Aberto

Corpo de mulher desaparecida após combinar carona é encontrado em MG

Larry.Tate em 3 Nov 2017 - 10:17



anos | Out 2007 | Mensagens: 2315 | São Paulo - SP





Jovem paulista de 22 anos havia se comunicado com a família pela última vez na quarta, quando estava a caminho da casa do namorado em Itabagipe (MG)



José Maria Tomazela, O Estado de S. Paulo

02 Novembro 2017 | 19h01



SOROCABA - O corpo de uma jovem paulista de 22 anos, que desapareceu quando participava de um grupo de caronas por meio do aplicativo Whatsapp, foi encontrado na tarde desta quinta-feira, 2, próximo da cidade de Frutal, no Triângulo Mineiro. Kelly Cristina Cadamuro morava em Guapaiaçu, na região de São José do Rio Preto, e estava desaparecida desde a tarde de quarta-feira, 1º, quando combinou uma viagem pelo aplicativo para Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar, a jovem estava seminua, com a cabeça mergulhada em um córrego. A calça que usava foi achada a três quilômetros do local. A perícia vai indicar se ela sofreu violência sexual.



De acordo com os familiares, Kelly ia visitar o namorado, um engenheiro civil, em Itabagipe, no Triângulo Mineiro, e postou a viagem no grupo. Um casal se ofereceu para dividir a despesa, mas a mulher teria desistido. Ela foi buscar o rapaz próximo da Praça Cívica, em Rio Preto. A jovem foi vista pela última vez quando parou para abastecer o carro, em um posto da Rodovia Transbrasiliana (BR-153), e fez comunicação com a família, informando que estava com o carona, que até então não conhecia.



Câmeras instaladas em uma praça de pedágio mostram a passagem do carro dirigido pela jovem no sentido da cidade mineira e, algum tempo depois, retornando em sentido contrário, com um homem ao volante. O veículo foi achado sem as rodas, som e equipamentos, em uma estrada rural entre Rio Preto e Mirassol. O corpo da jovem foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) e reconhecido pelos familiares. A perícia vai indicar a causa da morte. As polícias de Frutal e de Guapiaçu trabalham em conjunto para tentar encontrar o homem que estava de carona com Kelly.



leco em 3 Nov 2017 - 10:35



anos | Abr 2006 | Mensagens: 809 | Curitibanos - SC

Vitimada pela ingenuidade. Pô , no mundo de hoje não se pode dar uma mancada dessa. Nem aqui na minha pequena cidade estamos livres da maldade.





Larry.Tate em 3 Nov 2017 - 11:14



anos | Out 2007 | Mensagens: 2315 | São Paulo - SP

leco escreveu Vitimada pela ingenuidade. Pô , no mundo de hoje não se pode dar uma mancada dessa. Nem aqui na minha pequena cidade estamos livres da maldade.



Sim, vítima da ingenuidade, da própria burrice e talvez da falta de alguém que lhe aconselhasse.



Temos hoje em dia uma geração de gente que acha que o mundo onde vive é o facebook, o whats up e que tudo o que quer está ao alcance de um clique. Vale a lei do menor esforço, vale a lei do clique.

Tudo é feito pela internet para esse povo. Estão com a internet, estão com o poder nas mãos.



Lamentavelmente essa moça pagou com a vida por confiar num aplicativo. Que sirva pelo menos de exemplo para outros tantos.

















