Infectado

leco em 3 Nov 2017 - 10:45



Andei baixando algo malicioso , além de abrir páginas perigosas.Ontem fiz uma compra e em seguida o Correio estava me oferecendo gratuitamente um Smartphone bastando fornecer dados pessoais e o cartão de crédito( legal né). Sei que determinadas coisas tem que ser com um profissional, mas será que consigo eliminar do PC o vírus, ou qual programa posso utilizar?











Raeken em 3 Nov 2017 - 11:01 Moderação



Recomendo também que faça um escaneamento completo com o seu antivírus. E, se possível, também utilize o Malwarebytes (o link acima também é deles, já que são da mesma empresa).



Mas o seu caso também se parece com aqueles "vírus" que acessam seu roteador e trocam o seu DNS, colocando um personalizado que causa esses efeitos citados por você, também.

