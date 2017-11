Você está lendo um tópico

Temer é o presidente mais impopular do mundo, diz pesquisa

Paulo Frank em 3 Nov 2017 - 15:14



anos | Set 2014 | Mensagens: 1638 | Ijuí - RS



https://www.msn.com/pt-br/noticias/mundo/temer-%...R_A2_OM2-PID88204 O brasileiro Michel Temer é considerado o presidente com maior taxa de rejeição do mundo, atrás até do venezuelano Nicolás Maduro, indicou uma pesquisa do grupo de análise política Eurasia. De acordo com a sondagem, que coletou dados a partir do mês de agosto, Temer detém 3% de aprovação popular, a menor em todo o mundo.























