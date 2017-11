Você está lendo um tópico

mauro_directv em 3 Nov 2017 - 23:27



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2628 | Foz do Iguaçu - PR

Transponder 10762 H está sem sinal na SKY e assinantes ficam sem 06 canais:



435

444

491

514

544

545

560

595

603











mauro_directv em 3 Nov 2017 - 23:52



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2628 | Foz do Iguaçu - PR

Sinal restabelecido

















