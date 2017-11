Você está lendo um tópico

Jornal de Christiane Pelajo comete gafe e exibe gravação errada de repórter

Rafa! em 4 Nov 2017 - 0:07



Jornal de Christiane Pelajo comete gafe e exibe gravação errada de repórter na Globo News



O jornal "Edição das 16h", apresentado por Christiane Pelajo na Globo News, cometeu uma gafe e exibiu uma gravação errada da repórter Camila Bomfim nesta sexta-feira (3).



A âncora chamou Camila direto de Brasília, para falar sobre a notícia de que Raquel Dodge pediu ao ministro Ricardo Lewandowski, do STF, para reconsiderar arquivamento de apuração prévia sobre suspeita contra a JBS.









Tudo corria bem, até que a repórter cometeu um erro e parou o trabalho. "Acabei de fazer um link, não errei nada e agora não consigo", reclamou.



O VT não era ao vivo. Camila Bomfim gravava uma passagem para o jornal e assim que errou, parou e, naturalmente, refez seu texto. O erro foi da equipe do noticiário, que selecionou o trecho errado para exibir.



Assim que a falha foi cometida, a imagem voltou para Christiane Pelajo, que teve que se desculpar e explicar a situação. "Perdão, a gente viu que a Camila Bomfim tava gravando pra gente sobre esse assunto. Natural, repórter, ela gravou e teve um erro, a gente colocou no ar um pedaço da gravação dela errado", disse.







