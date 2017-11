Você está lendo um tópico

Papo Aberto > Política

Petistas acreditam que Lula está namorando

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 3 respostas e 64 visitas.





Rafa! em 4 Nov 2017 - 17:18



anos | Mai 2006 | Mensagens: 2353 | São Paulo - SP

Petistas acreditam que Lula está namorando







No PT, a fofoca da vez é que o coração de Lula já teria nova dona. O primeiro colocado nas pesquisas eleitorais estaria namorando uma loura.



http://veja.abril.com.br/blog/radar/petistas-ac...a-esta-namorando/ No PT, a fofoca da vez é que o coração de Lula já teria nova dona. O primeiro colocado nas pesquisas eleitorais estaria namorando uma loura.











leco em 4 Nov 2017 - 17:32



anos | Abr 2006 | Mensagens: 816 | Curitibanos - SC

Normal para qualquer ser humano. A solidão mata lentamente. Por mais percalços que tenha uma relação, a experiência de não ter ninguém é pior.





Rafa! em 4 Nov 2017 - 17:34



anos | Mai 2006 | Mensagens: 2353 | São Paulo - SP

Estou achando que a Gleise esteja dando umas escapadinhas com o molusco, rs.





leco em 4 Nov 2017 - 17:42



anos | Abr 2006 | Mensagens: 816 | Curitibanos - SC

De qualquer forma é o tipo de notícia que é mera fofoca. Não contribui para muita coisa.

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído