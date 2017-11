Cancelar a oi mas tenho que pagar a multa, mas nem assinei nada, como pode isso?

Minha mãe dialogou com atendente com o preço absurdo que essa m... de operadora cobra sem ta no contrato, aí atendente começa a falar a falar e falar, só que a minha mãe tenta negociar preços para pagar e tal e chega num acordo, mas nem assinar nada, é tudo por telefone, e mesmo assim vem cobranças sem estar no acordo, a cobrança na conta tv, internet, telefone é para ser 270 reais, mas vem acima de 300 reais, agora to tentando cancelar essa d... de operadora mas a telefonista diz que ta com fidelidade, mas que fidelidade se nem assinou minha mãe assinou, como cancelar sem pagar multa sendo que nunca assinou?