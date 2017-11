Um caminho para o destino: resumo da semana de 6 a 11/11

Segunda-feira



Fernanda deixa claro para Camila que não está interessada em Xavier. Andréia desiste da viagem e diz a Isabela que está disposta a enfrentar as consequências com Marisa. Isabela a demite da academia. Indignada, Andréia ameaça contar a Marisa que Isabela sabia da amante de seu marido e ela volta atrás em sua decisão. Lupe ajuda Fernanda em sua barraca de doces. Fernanda se apresenta tocando violino para conseguir dinheiro para o tratamento de Pedro, mas na hora de pagar se dá conta que não é suficiente. Carlos tenta tirar a mãe da depressão em que se encontra. Lembra da força de Fernanda para lidar com o problema do pai e decide fazer o mesmo para enfrentar a situação. Pedro diz a Fernanda que se esforçará para que o tratamento surta efeito e possa estar com ela o mais rápido possível, porque é a coisa mais importante da sua vida.



Terça-feira



Irmã Rosaura comunica a Fernanda que pelo seu baixo rendimento escolar o comitê cancelou sua bolsa de estudos. Embora triste por ter que interromper seus estudos, a prioridade de Fernanda é a recuperação do pai. Por isso o importante agora é trabalhar muito para pagar o tratamento. Andréia termina definitivamente seu relacionamento com Luiz. Marisa enfrenta Andréia e a chama de cínica por ter fingido ser sua amiga enquanto era amante de seu marido. Andréia se defende, diz que Luiz é o traidor e afirma que só se casou com ela por interesse. Fernanda não aceita que Carlos pague os gastos com a clínica. Amélia se dá conta de todo mal que fez a Fernanda e que sempre amou Pedro. Mas como acredita que os dois estão mortos lamenta por não ter a chance de demonstrar seu amor e arrependimento. Luiz mente a Leopoldo e não admite seu romance com Andréia. Carlos atropela acidentalmente um garoto e o leva para o hospital. Mais tarde percebe que, por comida, o menino fingiu estar passando mal. Luiz continua provocando Marisa, mas ela sabe que não vale a pena se atormentar por causa dele. Xavier diz a Fernanda que depois do que aconteceu entre Carlos e Isabela ele deveria ter vergonha de encará-la.



Quarta-feira



Fernanda diz a Xavier que ama Carlos, mas depois do que aconteceu com Isabela perdeu a confiança. Camila pensa que Fernanda poderia ser a cuidadora do Sr. Fernando. Carlos se irrita quando Xavier pergunta se Isabela também é sua namorada e se convence de que ele está interessado em Fernanda. Com mentiras, Mariana consegue fazer com que o pai assine o testamento que ela modificou para se favorecer. Amélia sabe que Mariana sempre esteve apaixonada por Luiz e por isso a trata tão mal. Pedro tem medo que Carlos e Luiz o afastem de Fernanda, por isso quer se curar o mais rápido possível para afastá-la do jovem médico. Pedro pede a Xavier que proíba a entrada de Carlos na clínica e não permita que se aproxime de sua filha. Carlos decide adotar o menino que atropelou e Marisa apoia a ideia. César pede que Fernanda não seja orgulhosa e aceite a ajuda de Carlos, mas ela diz que não. Mariana mente para o advogado, diz que Amélia foi para a Europa e não quer saber nada de seu passado. Carlos pede a Isabela que o deixe em paz. Branca percebe as más intenções de Mariana e desconfia que os papeis que assinou podem prejudicar seu patrão. Mariana não consegue se livrar do detetive, que continua fazendo chantagem em troca de seu silêncio.



Quinta-feira



Fernanda diz a Pedro que Carlos é o amor da sua vida e que não é tão fácil esquecê-lo. Hernani não está nada satisfeito com a chegada de Amélia. Branca adverte Mariana e diz que mesmo que tenha conseguido que seu pai assinasse alguns documentos, não permitirá que faça mal a sua irmã. Marisa está muito feliz com Paulinho, pois sua chegada a motivou a continuar vivendo. Por outro lado, sabe que precisa tomar muito cuidado com Luiz que fará de tudo para prejudicá-la, por isso, decide cancelar todos os seus cartões. Carlos diz a Fernanda que está com muito ciúmes de Xavier por que está apaixonado por ela e sua única intenção é separá-los. Fernanda pede a Carlos que não culpe ninguém por não aceitar ser sua namorada e admita que terminaram por suas mentiras e não por falta de amor. Luiz debocha de Mariana, diz que o novo testamento não garante nada e terá que esperar pela morte do pai. Irmã Rosaura comunica a Fernanda que os donos da escola não permitirão que continuem com ela na instituição. Fernando concorda com a indicação de Camila e aceita entrevistar Fernanda para ser sua cuidadora. Luiz fica furioso ao receber a notícia de que Marisa ordenou que o despejassem do escritório. Marcos estranha que a medicação que receitou para o Senhor Fernando lhe cause sonolência.



Sexta-feira



Xavier promete a Fernanda que não voltará a brigar com Carlos. Irmã Rosaura promete a Pedro que estará sempre ao lado de Fernanda para que Luiz não se aproxime dela. Durante uma discussão, Luiz aponta uma arma para Carlos. A polícia chega a tempo de evitar uma desgraça. Luiz tenta explicar que é uma briga familiar, mas Carlos afirma que não o conhece e que se aproximou para matá-lo. Paulinho, ao ver que Carlos não vem buscá-lo, volta para sua casa onde é recebido com hostilidade. Marisa visita Pedro e diz que sua companhia está se tornando indispensável para ela. Luiz é detido e jura a Carlos que vai se arrepender do que fez. Marisa e Carlos estão desesperados com o desaparecimento de Paulinho. Mariana diz a Hernani que terão que forjar um roubo na construtora para poder pagar o detetive que a está chantageando. Eles aproveitam quando Amélia recebe a combinação do cofre para colocar o plano em prática. Carlos encontra Paulinho e diz ao menino que sua casa agora é ao lado dele e de sua mãe. Xavier convida Fernanda para jantar mas ela não aceita. Marisa diz ao filho que mandar Luiz para a cadeia pode lhe trazer muitos problemas. Mariana diz a Amélia que continua apaixonada por Luiz Monteiro e se não puderam ficar juntos foi por causa dela. Amélia afirma que Luiz é o culpado por toda sua desgraça.