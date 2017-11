Chiquititas: resumo da semana de 6 a 11/11

Segunda-feira



Samuca estranha o comportamento de Vivi, que evita prolongar a conversa com o garoto. Ela acha que assim Samuca deixará de gostar dela. Cris diz para Samuca que contou para Vivi que ele gosta dela. Samuca fala que isso significa que ela se afastou por não estar apaixonada. Chega a coletiva de imprensa do lançamento do novo CD de JP. Mili aceita participar ao lado do cantor na coletiva. JP não segue o combinado e, instruído pelo empresário Marcelo, diz que namora Mili, que fica irritada. Mosca vê a coletiva de imprensa pela TV e fica incomodado. No Café Boutique, crianças começam a passar mal devido ao Cupcake e Junior decide cancelar a comercialização do produto. Carol apresenta a médica nutróloga Liliane Oppermann para as chiquititas e diz que Liliane ensinará a eles como comer de maneira mais saudável. Oscar (Beto Nasci), pai de Maria Cecília, vai até o apartamento da filha. Shirley tenta convencer Eduarda a aceitar o casamento de Maria Cecília com Tobias e a aparecer na cerimônia. Cintia consegue com que uma mulher se passe por Sofia. Chega o momento da cerimônia do casamento de Tobias e Maria Cecília.



Terça-feira



Na exposição de pinturas, Junior se depara com a mulher que se diz chamar Sofia e fica decepcionado ao ver que não se trata de sua irmã, Gabriela. Na escola, Mili, Pata, Vivi, Bia, Cris e Marian vão até a quadra para aprender a jogar vôlei. As chiquititas se deparam com Bel e Janu, que também estão lá. As chiquititas elogiam a professora. Em outra sala, Mosca, Rafa, Binho e Thiago decidem começar a treinar artes marciais, onde Janjão, Tatu e André já praticam a modalidade. A aula está prestes a começar quando entra um novo aluno da escola e também da aula de Artes Marciais, o garoto Fábio (Naoki Takeda). Trata-se da estreia do novo personagem. Acontece o casamento de Tobias e Maria Cecília com um oficial. A cerimônia é pequena e simplista. Eduarda vai ao casamento, mas assiste tudo escondida para que Maria Cecília não saiba de sua presença. Na aula de artes marciais, os chiquititos gostam de Fábio e o apelidam carinhosamente de China. Fábio derruba Janjão durante exercício e ganha ainda mais a empatia dos chiquititos. As meninas treinam vôlei e Pata não gosta de ter que fazer dupla com Janu, por determinação da professora. Vivi fica inconformada por quebrar a unha durante os exercícios. Carol visita Dani. A aula de vôlei termina e a professora se despede. Mili diz que se trata de Fernanda Venturini. Bia fica eufórica ao saber que a professora é a melhor levantadora de vôlei do mundo e medalhista Olímpica.



Quarta-feira



Mosca diz para os meninos que a aula de Artes Marciais foi interessante e que eles descobriram que atrás de uma luta há muita filosofia, como autocontrole e sabedoria. No orfanato, Marian arma mais confusão. Ela inventa para Cris que escutou Bia falar mal dela durante o jogo de vôlei. No bar de Cícero, na comunidade, Oscar (Beto Nasci), pai de Maria Cecília, vai atrás de Eduarda. Tobias e Maria Cecília festejam o casamento na Lua de Mel. Os vizinhos encrenqueiros entram na casa da árvore e deixam faixas que os chamam de "bundões". Thiago e Binho disputam para saber quem será o chefe da casa da árvore. Eduarda invade a reunião das Damas da Caridade na casa de Carmen e sugere ações na comunidade que ela conhece. Mili vai até a casa de JP, diz para o garoto e para o empresário dele, Marcelo, que quer que a história do falso namoro deles termine. O empresário diz que se ela conceder uma entrevista para uma revista com JP, em seguida soltará uma nota para dizer que os dois terminaram o namoro. JP diz que desmentir seria prejudicial para sua carreira e que falar sobre fim do namoro seria mais sensato. As três damas da caridade dizem para Carmen que querem ir ao orfanato conhecer as crianças.



Quinta-feira



Thiago vence as provas e é eleito o chefe da casa da árvore. Binho, Samuca e Neco o coroam com ovo e farinha na cabeça. Os quatro riem. No orfanato, Bia pergunta para Cris o nome do aplicativo que ela baixou no celular, mas Cris, que foi envenenada por mentiras ditas por Marian, é grossa com Bia e diz não quer papo com a amiga. Carmen chega ao orfanato com as Damas da Caridade e com Eduarda. No Café Boutique, Junior avisa que está a busca - entre os funcionários - de alguém de confiança para assumir o cargo que era de Armando. Na televisão, a notícia de que o Café Boutique está sendo investigado por usar substância cancerígena e com alta concentração de açúcar no Cupcake Irresistível. Bia conversa com Cris, que revela o que Marian havia lhe dito. Bia fica inconformada que a amiga tenha confiado nas mentiras de Marian. Teca passa mal. Chico diz que levará a menina ao hospital. Teca começa a jogar biscoitos em Chico. As Damas da Sociedade entram na cozinha com Carmen e dizem estar recebendo um péssimo tratamento no local. As damas ainda apontam falhas dos funcionários. Armando diz para Cintia que gostaria de ver a cara de Junior com as denúncias sobre os produtos. Armando foi quem soltou para a imprensa detalhes sobre os malefícios do cupcake. As damas da caridade entram no quarto das meninas e se deparam com Bia e Marian aos berros, com puxões de cabelo. A boneca Laura aconselha Maria a contar a verdade para Bia sobre Marian. Carmen culpa Carol pela desordem no orfanato. Maria conta tudo para Bia sobre o pote de vaselina e que Marian também ameaçou quebrar sua boneca caso contasse algo para alguém. Marian escuta tudo escondida.



Sexta-feira



Marian ameaça novamente e de maneira mais intensa Maria. Carol pede para o doutor Fernando ir ao orfanato examinar Teca. Mili e JP fazem sessão de fotos para uma revista. Fernando examina Teca e a convence ir ao hospital para fazer exames. Bia conta tudo sobre Marian para as demais chiquititas. Maria, por medo e ameaças de Marian, desmente o que havia dito para Bia. As chiquititas percebem que Maria está assustada. Marian escuta tudo atrás da porta e resmunga que Maria acabou delatando ela do mesmo jeito, pois as meninas ficaram desconfiadas. No hospital, Fernando avisa que os exames apontam que Teca está com Diabetes Tipo 1. Na mansão dos Almeida Campos, Carmen exige saber sobre o escândalo do Café Boutique. Junior avisa que a empresa foi sabotada por Armando, que levou esse produto para a empresa. Marian foge durante a noite do orfanato e deixa uma carta na sala. Carol e Chico contam para Teca que ela está com Diabetes e também comentam sobre a insulina que a pequena precisará tomar. Chico conversa em particular com Teca para deixá-la tranquila. Todos procuram Marian no orfanato, mas não a encontram. A carta de Marian diz que ela foi embora por não se sentir aceita. As chiquititas acham que a culpa é de Bia, que pegava no pé dela.