Belaventura: resumo da semana de 6 a 11/11

Segunda-feira



Severo está com a espada Redentora nas mãos. Cedric, Merlino e Leocádia o observam e Jacques está no chão, completamente exaurido, olhando o pai. Leocádia vai ajudá-lo. Severo pergunta a Jacques se o rei está morto e ele não responde. Jacques tira a espada da mão de Severo e diz que o trono será dele por direito e Severo se surpreende. Joniel acusa Falstaff de fazer parte do esquema da Ordem Pura em que explorava as mulheres vendendo seus bebês. Falstaff nega e diz que apenas entregava as mulheres para a Ordem. Páris recebe uma convocação para comparecer no castelo. Carmona discute com Enrico e diz que ele falhou. Jacques discute com Arturo que diz que foi ele quem matou Otoniel e por mérito deveria ser o novo rei. Severo os repreende e diz que o momento é de união e não de brigas. Enrico está com Mistral e Barolion e diz que não pode perder o apoio dos principais colaboradores do reino. Tiana se surpreende com a chegada de Joniel. Eles se abraçam, emocionados. Severo pede que Cedric prenda Jacques na masmorra e Cedric diz que todos os soldados estão receosos diante de Jacques, porque acreditam que ele será o novo rei. Arturo fica furioso diante de Leocádia e diz que foi ele quem atirou no rei e que não vai permitir que Jacques saia triunfante. Enrico está perturbado diante de Bartolion e Mistral que sugere que Pietra deveria assumir o trono de Belaventura. Tácitus diz à Carmona que soldados de Belaventura viram quando Jacques voltou para Valedo com a espada Redentora. Carmona deduz que seu pai foi derrotado. Dulcinéa conta a mesma coisa para Lizabeta que a abraça e chora. Na Vila, Jacques em seu cavalo é cercado por Errantes e Biniek que impedem ele de prosseguir. Arturo surge, sem ser visto por Jacques. Biniek captura Arturo que se debate. Na floresta, Polentina pede ajuda a Gregor. Um dragão surge por trás de Polentina. Gregor pula para salvar Polentina, no momento em que o dragão cospe uma lufada de fogo na direção deles. Severo pede a Fernão que encontre Jacques e o traga para o castelo. Fernão ameaça Severo e quer saber o que ele fez para afastar Inês dele, caso contrário a trajetória do conde acabará aos pés daquele que sempre o serviu. Severo fica diante da fúria de Fernão. Dulcinéa fica triste diante das notícias sobre o rei e diz à Accalon que Selena não é uma pessoa que se deve confiar. Selena e Páris estão diante de Mistral e Bartolion. Selena aconselha que Carmona assuma sua posição e abra os portões para a Ordem Pura e que faça os Cavaleiros da Ordem a servirem. Brione e Gonzalo estão diante de alguns soldados de Belaventura, ambos irritados e impacientes. Gonzalo pede que avise Mistral que estão ali e que gostariam de ser recebidos. Jacques chega a cavalo e para diante dos soldados. Brione fica emocionada e vê a espada com Jacques. Mistral pede a Marion que se prepare, pois será encaminhada imediatamente para uma punição pública. Enrico conversa com Carmona, Lizabeta e Pietra e diz que se o rei foi derrotado, ele não seja bem visto como sucessor. Carmona concorda, mas Pietra diz que os súditos o apoiariam. Enrico diz à Carmona que ela está certa ao dizer que precisam de uma rainha. Carmona reage, surpresa e satisfeita com o que acaba de ouvir. Enrico faz uma pausa e olha pra todas. Enrico diz que Pietra é essa rainha.



Terça-feira



Carmona está surpresa diante de Enrico, Pietra e Lizabeta. Carmona culpa Pietra que diz que está tanto surpresa quanto ela. Selena está diante de Bartolion e Páris e diz que Enrico teve uma decisão sábia ao castigar Marion diante do povo. Fernão segura Severo pela nuca e o joga sobre a mesa. Fernão revela a Severo que ele e Inês tinham planos de partir e que ele não tinha o direito de decidir seu futuro. Severo diz desconhecer do assunto. Apenas Jacques é autorizado a entrar no castelo de Belaventura. Brione e Gonzalo esperam do lado de fora. Na Vila, Joniel e Quixote estão espantados diante de Fubaldo que diz ter visto os Errantes levando o filho do conde. Polentina diz a Gregor que foram os Errantes que a atacou e ele diz que não foi e fica irritado. Jacques caminha pelo corredor para encontrar com Enrico e encontra Selena. Selena diz que vai acompanha-lo até o príncipe, mas avisa que sua mãe irá ser punida com a morte. Selena convida Jacques para vê-la antes. Severo diz a Cedric e Merlino para afastar Fasltaff assim que o assumir o trono, pois ele foi o responsável de ter jogado Fernão contra ele com a história do desaparecimento de Inês. O soldado Chavel chega com a notícia de que Marion será punida publicamente. Na torre, Jacques e Selena não encontram Marion e Jacques se desespera. Jacques entrega a espada para Selena. Jacques se aproxima de um corpo coberto no chão, mas é Nodier. A porta se fecha e tranca Jacques. Jacques percebe que caiu numa cilada e fica furioso. Briona e Gonzalo aguardam e a porta do castelo se abre. Alguns soldados saem levando Marion, que tem os punhos acorrentados. Brione corre até a mãe. Enrico proíbe Carmona de assistir à punição de Marion. Enrico pede a Mistral e Accalon que o acompanhem na punição de Marion. Daros aparece e pergunta a Enrico se ele ordenou que Selena saísse em alguma missão. Daros diz que Selena não está no reino e ninguém a viu sair. Bartolion entra e diz que Selena tentou convencer Pietra a fugir com ela para se proteger. Enrico diz à Pietra que ela não é confiável e depois explica com detalhes. Brione e Gonzalo preocupados, pois não tem notícias de Jacques. Lizabeta sai do castelo a cavalo e Brione grita por ela. Selena encontra com Severo e Leocádia e diz que o conde está perto de perder sua esposa. Selena mostra a espada Redentora a Severo. Pietra conversa com Dulcinéa e diz que precisa se acalmar. Pietra se serve com algo que está na jarra e bebe, pensativa. Merlino surge e Pietra se assusta e pede para não machucá-la. Pietra olha para o copo, para a jarra e joga no chão, assustada.



Quarta-feira



Peitra está apavorada diante de Merlino que consegue entrar no quarto de Enrico. Pietra começa a ficar tonta e faz que via cair. Severo acha graça da proposta de Selena de sem casar com ele em troca pela espada. Marion é arrastada para a Vila, acorrentada, enquanto pessoas gritam e jogam frutas nela. Enrico chega com Accalon e Mistral. Enrico promete livrar Marion caso ela conte a todos as armações de Severo. Carmona nervosa, anda de um lado para o outro e comenta com Tácitus para que Enrico não seja covarde e siga o caminho da justiça. Carmona senta no trono e diz que gostaria de estar no comando da punição de Marion. Na torre, Jacques está muito nervoso e comenta com Nodier que Enrico não pode punir sua mãe. Lizabeta encontra com Bartolion e pergunta se Jacques está no castelo, pois ele está com a espada. Pietra delira e cai na cama. Merlino pergunta sobre Prestedourado a ela. Pietra meio que desperta e vê Merlino diante de si. Pietra parece tonta. Cedric comenta com Leocádia que o conde está diante de uma armadilha ao se casar com Selena. Merlino continua procurando pelos escritos e Pietra começa a murmurar. Merlino se aproxima dela para ouvir. Pietra tenta atacar Merlino com uma adaga, mas Merlino a detém. Pietra grita por socorro. Fernão procura por Arturo pela floresta e encontra Joniel que diz que os selvagens não querem negociar e não vão abrir mão de terem Arturo como moeda de troca. Pietra está tensa com a adega no próprio pescoço, direcionada por Merlino. Lizabeta é levada a prisão e encontra Jacques. Jacques conta que Selena criou uma emboscada e o prendeu na torre. Bartolion arromba a porta do quarto de Enrico e surpreende Merlino. Pietra corre e encontra com Carmona e pede ajuda. Pietra desmaia. Lizabeta também chega e não entende o que está acontecendo. É quando Merlino surge todo ensanguentado. Carmona grita pelos guardas e Tácitus chega para protege-las. Tácitus crava a espada na barriga de Merlino. Severo surge em seu cavalo, com a coroa na cabeça. Todos se surpreendem ao vê-lo. Marion observa, triunfante. Nodier comenta com Jacques, Brione e Gonzalo que a esta altura, Marion já perdeu a cabeça. Enrico manda os soldados prenderem Severo. Os soldados desembainham suas espadas e os de Valedo fazem o mesmo. É quando ouve-se cornetas. Todos na expectativa. Selena surge num cavalo, ao lado de Cedric, trazendo a espada Redentora. Enrico observa, surpreso. Marion observa, intrigada, e Severo levanta a espada Redentora e grita morte ao príncipe.



Quinta-feira



Enrico está espantado diante de Severo, que tem a espada Redentora em punho. Mistral e Accalon se colocam junto de Enrico, todos com suas espadas em riste, assim como os cavaleiros de Belaventura. Enrico encara Severo, Selena e Cedric e os chama de traidores. Marion pede para Severo a liberte, mas ele ordena que a levem para o castelo de Valedo. Selena diz que pode conduzir a prisioneira. Bartolion desperta. Tácitus liberta Jacques, Brione e Gonzalo. Severo mostra a espada ao povo. Selena diz ao povo que uma aliança com a Ordem Pura devolverá ao reino a tranquilidade que merecem. Accalon orienta Enrico que é melhor recuar e que precisam sair dali. Os guardas partem para cima de Enrico. Selena luta contra os soldados de Belaventura. Severo fica frente a frente com Enrico. Marion entra no castelo de Valedo acorrentada. Enrico vai ser atacado pelas costas por um soldado, mas Brione o acerta com uma flecha. Selena parte para cima de Brione e a desarma, mas Gonzalo se aproxima e a defende. Severo fere Enrico. Pietra sente uma dor muito forte. Enrico está fraco e Severo ordena que ele se ajoelhe. Jacques coloca-se diante de Severo e pede que levem Enrico. Severo encara Jacques e diz que ele agora é o príncipe. Jacques discute com Severo. Jacques sai por onde foi Enrico, Brione encara o pai e também se afasta. Os soldados estendem mais uma vez a bandeira de Valedo na torre. Enrico chega ao castelo, ferido. Enrico diz à Lizabeta venceu e que usurpou o trono. Enrico vai até o quarto e vê Pietra desacordada. Leocádia diz a Severo que está muito orgulhosa dele. Marion entra muito bem vestida e enfeitada com joias. Selena entra e se depara com Marion. Na Vila, Bartolion caminha apressado e vê a sombra de alguém dentro da tenda. É Morgana que se assusta com a chegada dele. Bartolion pede ajuda à Morgana para identificar um frasco com o liquído. Bartolion agradece as poucas informações e já sai. Mario questiona sobre Selena que senta no trono. Severo ordena que Marion respeite a futura rainha. Biniek está numa gruta com Arturo que não aceita comer. Arturo diz a Biniek que ele será pego e expulso junto com seus homens. Biniek diz que agora é o melhor momento para negocia-lo com Severo. Marion está furiosa e discute com Leocádia. Leocádia propõe a Marion uma aliança para evitar que Severo cometa um grave erro. Carmona vai ao quarto de Enrico e econtra Jacques. Carmona ataca Jacques e o acusa de traidor. Lizabeta pede que ela pare. Carmona ignora Lizabeta e continua falando com Jacques. Jacques diz que pretende se casar com Lizabeta e pergunta se tem a permissão do príncipe.



Sexta-feira



Jacques encara Enrico, enquanto Lizabeta observa, surpresa. Pietra permanece adormecida e Carmona já reage, furiosa. Enrico diz que o momento não é o ideal para falar sobre o assunto. Lizabeta já reage e diz que aceita. Carmona fica inconformada. Pietra desperta com um grito de dor bem forte. Todos se assustam. Falstaff vem de dentro com um baú e mostra a Bartolion. Bartolion abre e se surpreende ao ver alguns saquinhos com sementes, papiros enrolados e pequenos frascos com líquidos. Falstaff fiz que tudo pertencia à Bruxa da Flor. Bartolion questiona Falstaff porque guardou tudo aquilo por tanto tempo. Falstaff responde que ninguém pagaria um alto valor sem saber o que significava. Bartolion diz que pode salvar a vida de Pietra. Fasltaff diz que é pouco e exige muito mais. Jacques se coloca à disposição do príncipe e Enrico diz que o aceita como um colaborador. Carmona furiosa conversa com Tácitus que não consegue ficar entre os irmãos e que não conseguiu ouvir tantos absurdos. Tácitus pede que Carmona descanse e ela esbraveja. Tácitus põe a mão em sua boa, gentilmente, fazendo ela silenciar. Tácitus surpreende Carmona com um beijo e o afasta dizendo que ficou louco. Tácitus pergunta se ela quer que ele se retire e ela o puxa e o beija. Dumas procura por Páris e pede que o ajude com os estudos para encontrar uma solução para Tamar. E que precisa de alguns ingredientes para seus experimentos. Páris aceita. Severo está sentado no trono e se surpreende com a entrada de Biniek. Severo questiona que não o viu na Vila enquanto os homens lutavam pela vitória. Biniek pede a Severo que mostre no mapa um território para que não precisem mais ficar escondidos na floresta. Severo nega. Biniek encara Severo. Biniek ameaça e diz que ele não deveria fazer isso, pois o primeiro mandado para lá seria justamente seu filho, Arturo. Severo se surpreende. Marion pergunta a Fernão se encontrou Arturo. Mario, nervosa, diante de Severo, pede que ele tome alguma atitude para salvar Arturo. Marion pede que ele também faça algo pelos filhos adultos e diz que são príncipes agora e não podem ficar fora do castelo. Severo diz que Jacques não merece sua consideração e que não será seu sucessor e que será deserdado. Mario assustada, diz que ele não pode fazer isso. Selena entra com uma bela veste e duas taças de vinho e pede que Marion se retire. Marion faz que vai sair e parte para cima de Selena, puxando-a pelo cabelo e derrubando-a no chão. As duas rolam no chão, brigando. Severo separa as duas e pede que as duas saiam, pois ele quer ficar sozinho. Bartolion analisa os pergaminhos que estavam no baú e faz alguns experimentos. No dia seguinte, Bartolion encontra com Dumas na Vila. Bartolion pede que tenha cuidado, pois teve a impressão de que estava sendo vigiado. Dumas acredita ser Merlino e Bartolion diz que Merlino está morto. Dumas se surpreende. Bartolion diz que não tem muito tempo para explicar e lhe dá um frasco. Cedric chega por trás e pergunta o que entregou a Dumas. Cedric manda prender Bartolion e Dumas corre de lá. Elia limpa a ferida de Enrico e passa um emplasto. Enrico olha para Pietra que segue imóvel. Accalon diz que vai atrás de Bartolion. Brione, com o arco e flecha nas mãos, com Gonzalo e Joniel caminham pela mata a procura de Arturo. Cedric leva Bartolion até Severo. Soldados levam Dumas até a presença de Enrico. Dumas retira um frasco e entrega para Enrico, que se surpreende.