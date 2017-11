Malhação: resumo da semana de 6 a 11/11

Segunda-feira



Mitsuko exige que Anderson saia, e o rapaz afirma que jamais se afastará de Tina. K1 comenta com Fio que Ellen acabará sabendo do beijo que deu em Samantha na festa de Lica. K2 estranha a ausência de Tato. Marta e Luís voltam de viagem por causa de Lica. Leide avisa que um castiçal de prata de Marta desapareceu. Anderson conversa com Tina. K1 repreende MB por não se lembrar da noite que passaram juntos. Ellen conta a Lica o racismo sofrido por Fio em sua festa. Keyla leva Tonico ao posto de saúde e é orientada pelo médico. Marta se preocupa com o estado de Lica. Bóris comunica a Edgar que não voltará para o Colégio Grupo. Tato e Deco discutem sobre os cuidados com Tonico. Juca e Guto criticam a letra de música feita por Benê. Keyla recusa um encontro com as amigas e diz estar exausta por causa de Tonico.



Terça-feira



Benê não consegue mostrar sua letra de música para as amigas. Mitsuko anuncia que Tina irá ao Japão, e Malu apoia a mãe da menina. Lica sugere a Tina que a amiga fuja com Anderson. Yoko conforta Tina. Tina arma um plano de fuga com Anderson, e Moqueca alerta o amigo. Ellen se alarma com a decisão de Anderson de fugir com Tina e afirma ao irmão que a família da amiga aprontará contra ele. Nena proíbe Anderson de sair de casa. Ellen confronta Tina e diz que Anderson acabará preso. Anderson foge de casa e encontra com Tina, mas a namorada decide desistir do plano de fuga. Telma conforta Tina, e Anderson sofre. Tina descobre que Lica passou a noite no galpão.



Quarta-feira



Lica explica para Tina os últimos acontecimentos de sua vida. Com a ajuda de Juca, Clara descobre que Malu estava espionando seu celular. Clara se desespera por causa da atitude de Malu e implora que Luís a ajude. Marta convida Clara para morar em sua casa com Luís. Edgar e Malu chegam para resgatar Clara e Lica sai de casa. Lica pede para encontrar MB. Lica confessa a Tina que beijou Deco durante uma balada. Ellen chega ao galpão e revela sua tristeza às amigas.



Quinta-feira



Ellen desabafa com as amigas sobre os últimos eventos que passou. Jota anuncia a Ellen que o robô foi selecionado para o festival de tecnologia. Ellen teme que Malu não permita a viagem para o festival. Nena presenteia a filha com um antigo relógio que foi de seu pai. Malu afirma que o colégio não arcará com a viagem de Ellen, e Jota e Juca ficam indignados. Jota decide promover um arrecadamento virtual para custear a viagem de Ellen. Fio sente ciúmes de Ellen com Jota. Júlia e Bianca humilham Ellen, que se recompõe e luta por seus direitos. Os alunos contribuem com a viagem de Ellen. Júlia e Bianca descobrem que Samantha beijou Fio. Keyla anuncia às amigas que teme por seu estado de saúde.



Sexta-feira



Keyla relata os acontecimentos de sua semana para as amigas. Dóris convoca Keyla para voltar às aulas. Deco teme ficar com Tonico sozinho e Tato o provoca. Keyla não consegue ficar na escola e volta para cuidar de Tonico. Keyla diz a Deco que Tato lida melhor com Tonico e o rapaz se magoa. Keyla conta às amigas seus sonhos com Tato e Deco e seu futuro com os dois. Tato e Deco discutem pela educação de Tonico, e Keyla afirma que ela é a responsável pelo menino. As amigas parabenizam a atitude de Keyla. Benê anuncia que seu pai voltou para casa.