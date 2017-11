Tieta: resumo da semana de 6 a 11/11

Segunda-feira



Leonora mente para Ascânio, dizendo que vai deixá-lo porque se cansou dele. Jairo e Cinira marcam seu casamento. Osnar tenta saber o que há com Ascânio, mas ele não quer comentar o assunto. Leonora diz a Carmosina o que disse a Ascânio. Aída e Amorzinho levam os bordados para Carol. Bafo de Bode volta a beber. Imaculada ofende Perpétua, que não admite ela ter ido à sua casa para saber de Ricardo. Silvana visita Laura. Helena chega e vai ver Ascânio. Leonora volta para a casa de Tieta, que a consola.



Terça-feira



Ascânio expulsa Helena de sua sala. Tieta se oferece para contar toda a verdade a Ascânio, inclusive sobre ela mesma. Leonora não aceita. Silvana confessa a Laura que voltou por causa de Dário. Helena nega a Carmosina que tenha algo a ver com a separação de Ascânio e Leonora. Milu diz à filha que ela sabe pouco sobre Gladstone e pode vir a sofrer. Bebê compra todos os vestidos da confecção de Aída para mandar para o irmão vender. Ascânio procura Leonora, que não quer recebê-lo com medo de não resistir.



Quarta-feira



Tieta diz a Ascânio que Leonora não quer vê-lo e lhe pede que espere uns dias para tornar a procurá-la. Laura conta a Dário o motivo da volta de Silvana. Helena diz a Ascânio que não lhe dará o divórcio. Ele decide viajar. Laura autoriza Dário a traí-la com Silvana. Milu pede a Tieta que descubra se Gladstone pretende se casar com sua filha. Cora ouve Tieta dizer a Gladstone para não magoar Carmosina e que lhe pagou só para dormir com ela. Perpétua ouve Cora comentar isto com Araci e conta tudo a Carmosina.



Quinta-feira



Carmosina custa a acreditar em Perpétua. Mirko manda Helena para a casa da praia, dizendo que ela se meteu onde não devia. Imaculada dá o seu caderno de histórias para Gladstone ler. Araci confirma para Carmosina a história que Perpétua lhe contou. Vendo a família de Marcolino, Modesto se sente só. Carmosina passa a noite na casa de Laura. Ascânio diz ao coronel que acha uma patifaria a desapropriação de Mangue Seco. Com ar amargo, Carmosina agradece a Tieta por ter pago Gladstone para dormir com ela.



Sexta-feira



Tieta não consegue convencer a amiga de que só queria lhe fazer bem. Ascânio avisa ao coronel que se oporá à desapropriação. Gladstone vai pedir desculpas a Carmosina, mas ela lhe diz para sumir de sua vida. Osnar conversa com Gladstone e, depois, convence Carmosina a ouvir as explicações dele. Arturzinho se irrita com a oposição de Ascânio e pede ao pai que o demita. Carmosina e Gladstone se encontram na casa de Elisa.



Sábado



Ascânio tenta falar com Arturzinho, mas este pede ao pai que não o deixe entrar. O coronel diz a Ascânio que o filho viajou. Gladstone tenta explicar a Carmosina que gostou dos momentos que passou com ela. Carmosina não acredita e lhe pede para ir embora da cidade. Arturzinho convence o pai a deixá-lo sozinho na fazenda para se encontrar com Tonha. Cora conta a Tieta que comentou com Araci sobre Gladstone e Carmosina e que Perpétua ouviu. Para se vingar de Perpétua, Tieta vai à sua casa e pega a caixa branca.