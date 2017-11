Jikulumessu: resumo da semana de 6 a 11/11 [Última Semana!]

Segunda-feira



Greg fica paralisado quando recebe uma intimação para ir responder sobre o caso da Nzola. Ele tenta contar para Bianca. Mas ela está preocupada com as empresas e não o ouve.



Depois de Margarita ter sido acusada de corrupção e assédio aos alunos, Santa Agnes perde a credibilidade e fecha as portas.



Mas Elena decide criar na escola um centro de aulas particulares. Ela convida Soraia, Roberto e Flor para se juntarem a ela.



O senhor Bento sai do hospital de muletas. Nenhum dos pés teve de ser amputado. Priscila fica radiante com a surpresa.



Nuno sai da cadeia e volta para casa em busca do dinheiro que conseguiu juntar extorquindo as suas vítimas do blog. Priscila também vai para casa e eles acabam por se encontrando.



Nervoso, Nuno pede à ex-namorada que devolva o dinheiro, que não está mais onde ele deixou. Priscila recusa e Nuno a agarra. Visivelmente transtornada, Priscila se defende e ameaça Nuno com um objeto cortante.



Joel sai do coma. Os médicos informam para a família que ele está fora de perigo de vida.



Bianca quer recuperar o trabalho de toda a sua vida, a BSports. Ela precisa provar que Joel foi ao autor do incêndio do armazém. Ela paga a um homem para fazer um depoimento falso na polícia.





Terça-feira



Vanessa decide criar uma associação para ajudar mulheres.



Weza e Celso ficam sabendo por Felipe que Zico é um menino de rua.



Pedro pergunta a Bianca se Greg falou sobre a notificação que recebeu. Bianca responde que “acho bom que acelerem a investigação para encontrarem o responsável pelo incêndio do armazém”.



Pedro constata que Bianca não sabe sobre qual assunto Greg terá que depor na delegacia.



Greg tenta convencer Bianca a ir embora com ele de Luanda e começarem uma nova vida em outro país. Mas Bianca diz que os dois só têm futuro se ele acusar Joel do incêndio.



É Lemba quem interroga Greg sobre o caso de Nzola. Ela pede que Greg faça o teste de DNA. Greg não vê alternativa e aceita. Não fazer o teste é o mesmo que assumir a culpa.



Bianca decide visitar Joel na clínica. Ela consegue arrancar de Joel uma confissão sobre o incêndio do armazém. Bianca grava a conversa dos dois. Lao Kim chega e impede Bianca de sair do quarto do hospital com a gravação.



Flor decide viajar com José e dividir com ele o seu sonho. Eles vão embora de Luanda para levar a todos os lugares do país os livros que José juntou durante anos.



Bianca vai à casa de Sara para falar com a diretora de marketing. Mas é Elena quem abre a porta. Elena diz que a filha anda envolvida com um homem casado. Bianca junta as peças e percebe que se trata de Greg.

Greg conta a Bianca que foi depor sobre o caso de Nzola e não sobre as empresas. Bianca quer saber o motivo. Greg assume que violou a irmã de Lemba. Bianca fica em choque.





Quarta-feira



Greg volta a pedir a Bianca que fuja com ele de Angola. Mas ela pede que ele desapareça da sua vida. Greg fica paralisado. É o fim do casamento dos dois.



Elena convida Roberto para ser diretor do novo centro de aulas particulares.



Vanessa cria a associação AMAR – Associação das Mulheres Ativas e Renascidas.



Em parceira com a neta Ana, Walter decide desenvolver um negócio de construção de brinquedos através de garrafas de plástico usadas.



Greg decide fugir sozinho de Angola, mas antes deixa uma gravação em vídeo. Ele envia a gravação para Lemba e Bianca. Na gravação, ele acusa Bianca de ter matado Cândida Pereira.



Sara telefona para Greg para dizer que pode contar com ela. Greg diz que vai fugir de Luanda. Sara decide ir com ele.



Elena ouve a conversa dos dois e telefona para Rui implorando que ele faça alguma coisa para impedir a filha de fugir com Greg. Elena revela o local onde ambos combinaram se encontrar.



Lemba vai para casa de Greg, mas não consegue capturar nenhum dos dois. Rui consegue interceptar Greg e o prende.



Quanto a Bianca, passados dois dias, ninguém sabe onde ela está.





Quinta-feira



O relatório do laboratório norte-americano confirma as provas de que tanto William como Greg violaram Nzola. Mas há uma novidade. Descobriram uma marca de um anel no pescoço de Nzola, que Lemba reconhece como sendo de William. Foi o seu ex-namorado que matou a irmã.



Djamila diz a Joel que ele vai ser pai de uma menina. Eles decidem dar o nome de Cândida à garota.



Walter e Soraia se mudam para a antiga casa de Maria.



Maria e Roberto se instalam na casa que construíram.



Lemba casa com Pedro. A festa é realizada em casa de Joel, como manda a tradição angolana.



Os brinquedos de Ana com resíduos do lixo são um sucesso.



Daniel ganha o casting de apresentador de televisão e faz um programa para crianças.



Lao Kim volta para Nova Iorque para fazer o trabalho que sempre quis, ser intérprete das Nações Unidas.



Paulo e Kleyde se conhecem no casamento de Lemba e ficam apaixonados.



Depois de se tornar famosa pelo seu abacate love, Nayr consegue realizar o sonho de ter o seu SPA.



Antes de ir para o casamento de Nayr e Bruno, Djamila faz o primeiro concerto da sua carreira. Ela é convidada para fazer parte do espetáculo de Anselmo Ralph.