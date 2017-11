Você está lendo um tópico

Televisão

Record pega carona na Globo e diz falar com “50 milhões de outros”

Rafa! em 5 Nov 2017 - 14:58



anos | Mai 2006 | Mensagens: 2356 | São Paulo - SP

Record pega carona na Globo e diz falar com “50 milhões de outros”



Duas semanas depois de a Globo estrear uma campanha institucional na qual afirma falar com “100 milhões de uns”, a Record informou que se comunica com “50 milhões de outros”.







A mensagem da Record foi divulgada em uma publicidade no “Meio & Mensagem”, veículo dedicado ao mercado publicitário.

A peça faz menção explícita à campanha da concorrente (“Nada contra os 100 milhões de uns”), antes de alardear os próprios números de audiência para potenciais anunciantes (“Mas se a sua marca precisar falar com + 50 milhões de outros, fale com a gente”).



A publicidade informa que os “50 milhões de outros” referem-se ao alcance médio diário da Record entre 1º e 26 de outubro deste ano, segundo dados do Ibope.

Ao divulgar a sua campanha, a Globo afirmou, também com base em dados do Ibope, que teve um alcance médio diário de 98 milhões de pessoas de janeiro a setembro deste ano, o seu melhor resultado desde 2011.



A campanha da Globo chamou a atenção por fazer uma ironia com parte dos seus próprios espectadores. “Uns gostam da gente. Uns dizem que não”, diz a mensagem, sugerindo que parte do público assiste à programação da emissora mesmo dizendo que não aprecia o que vê.



Guilherme 04 em 5 Nov 2017 - 15:12



anos | Jul 2017 | Mensagens: 67 | Rio de Janeiro - RJ

Como sempre, a Record copiando a ideia da Globo





Rafa! em 5 Nov 2017 - 15:51



anos | Mai 2006 | Mensagens: 2356 | São Paulo - SP

Achei criativa esta peça publicitária!! Pelo menos a Recópia está direcionando este 'banner' para o mercado publicitário! A peça da Globo é apenas um institucional.

















