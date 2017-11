Atirador entra em igreja batista nos EUA e mata 26 pessoas com rifle

Você está lendo um tópico

CRISPIM em 6 Nov 2017 - 8:32









Suspeito é homem branco vestido de preto. Cidade Sutherland Springs, no Texas, tem pouco mais de 362 habitantes.

Por G1

05/11/2017 17h06 Atualizado há 5 horas



Um atirador abriu fogo em uma igreja batista na pequena cidade de Sutherland Springs, no Texas, Estados Unidos, e deixou 26 mortos e 20 feridos neste domingo (5). O suspeito foi encontrado morto após uma pequena perseguição, mas as autoridades ainda não sabem se ele cometeu suicídio ou foi morto por um morador. O FBI ajuda nas investigações.



"Vinte e seis vidas foram perdidas", disse o governador do estado, Greg Abbott. "Não sabemos se o número vai subir ou não, tudo o que sabemos é que são muitos e essa será uma longa manhã de luto para queles que sofrem". Abbott classificou o ato como o pior tiroteio em massa da história moderna do Texas.

Freeman Martin, porta-voz do Departamento de Segurança Pública do Texas, disse que 23 vítimas morreram dentro da igreja, outras duas do lado de fora e uma durante o transporte para o hospital. Algumas pessoas que estavam dentro da igreja conseguiram escapar.





Agentes isolaram o local do incidente. AP





CRISPIM em 6 Nov 2017 - 8:51





Muito triste para as famílias assassinadas sem motivo, suas mortes. O assassino era um homem problemático e foi expulso do exército.



Um morador da cidade estava armado e trocou tiro com o assassino e perseguiu em seguida, e conforme investigações preliminares, o atirador apareceu morto distante da igreja batista.



Deve ter sido o morador da cidade que atirou no assassino e não resistiu as balas.





Abs.

















