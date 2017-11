Você está lendo um tópico

Pedido de casamento acaba em tragédia e viraliza na internet

Rafa! em 6 Nov 2017 - 12:17



anos | Mai 2006 | Mensagens: 2358 | São Paulo - SP

Pedido de casamento acaba em tragédia e viraliza na internet



Um rapaz de 19 anos se tornou viral ao compartilhar a trágica história do dia em que pensou em pedir a namorada em casamento. Will Highfield estava prestes a fazer o pedido quando um homem chamado Joseph, que trabalhava com ele, caiu no local. Com a queda, ele quebrou uma mesa de vidrou, ferindo um de seus olhos e deixando-o cego.





Reprodução/Twitter @willhighfieldd





Diante a tal acontecimento, Will resolveu desistir do propor a namorado, mas o que veio em seguida é que torna a história ainda mais surreal. Após o ocorrido, a futura noiva acabou se aproximando de Joseph durante sua recuperação e acabou deixando Will para ficar com ele.



“Eu não conhecia Joseph muito bem antes disso. Mas quis ter certeza de que ele estava bem, afinal foi uma coisa horrível. Ele acabou desaparecendo meses depois junto com a garota que eu estava namorando. Acabei descobrindo que eles se aproximaram quando ele estava machucado”, relata.



Magoado, ele tentou entrar em contato com o novo casal, mas sem sucesso. Ele termina dizendo que há males que vem para o bem. “A mensagem que quero passar é que se não fosse pelo olho de Joe, eu teria me casado um tempo atrás”.



