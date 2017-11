FOX negocia vender parte de sua estrutura para a Disney!

A 21st Century Fox está negociando boa parte de sua companhia a Disney, permanecendo focada apenas em notícias e esportes, de acordo com a CNBC.



As conversas estão acontecendo há algumas semanas e não existe certeza de que as partes irão fechar negócio. Eles não estão conversando no momento, mas conhecendo os vai e vem desse tipo de conversa, elas podem ser retomadas.



Para a Fox, o desejo de vender parte de sua empresa para a Disney vem de uma crescente crença entre a direção de que o crescimento na mídia é de importância imediata, e que um crescimento na área de entretenimento na mesma medida só é possível através de aquisição de outras empresas. É dito que a companhia acredita que um foco maior em notícias e esportes poderia competir melhor no atual mercado.



O cenário das empresas de mídia mudou nos últimos anos, com gigantes como Facebook, Google, Amazon e Netflix mudando a maneira com que as pessoas consumem notícias e dominando a distribuição digital de conteúdo em vídeo. Para se manter competitivo nesse cenário em contante mudança, muitos acreditam, requer uma escala que a Disney tem, mas que a Fox não.



Para a Disney, a oportunidade de tomar controle de outro estúdio de cinema e produtor TV que planeja um sistema de streaming direto para o consumidor é extremamente atrativo. Bem como a exposição da Fox para mercados estrangeiros, como Reino Unido, Alemanha e Itália.



A Disney não compraria o sistema de notícias e esportes da Fox, pois já possui o seu. Compraria o estúdio de cinema, produção de TV, canais como National Geographic e FX.



Valores ainda não foram divulgados, e ambas empresas se recusaram a comentar.

Link com a Informação:https://poltronanerd.com.br/filmes/fox-negocia-vender-parte-disney-62049