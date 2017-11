Você está lendo um tópico

Televisão

Simba irá lançar canal de notícias na tv paga

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 132 visitas.





Moonie em 6 Nov 2017 - 20:38



anos | Set 2017 | Mensagens: 61 | Taubaté - SP









O plano da empresa é de conseguir lançar o primeiro canal o mais rápido possível. O canal de notícias deve ser o único da parceria a ter equipe e conteúdo próprio, sem reprises ou utilização dos acervos das emissoras.



Para os canais da Simba voltarem a ser transmitidos, o grupo de conteúdo teve de abaixar bruscamente o valor pedido. Para se ter uma ideia, numa comparação feita pelo portal Notícias da TV, juntos os três canais valem menos para as operadoras do que canais básicos da TV paga como a FOX e o Multishow, que cobram cerca R$ 0,60 por assinante.



Entre as condições para retornar a programação da TV paga, o grupo também se comprometeu a lançar pelo menos dois novos canais em 1 ano. Um canal de novelas antigas e um canal do seriado Chaves, chegaram a ser discutidos, mas a oferta não agradou as operadoras que pedem canais com conteúdo novo.



Seguindo nessa linha, um novo canal jornalístico na TV por assinatura pode ser o que as operadoras esperam da Simba na TV paga.



http://www.minhaoperadora.com.br/2017/11/simba-...inha+Operadora%29 De acordo com informações do jornalista Flávio Ricco, o primeiro canal de TV paga a ser lançado pela Simba Content deve ter cunho jornalístico. O grupo formado pelas emissoras Record, SBT e Rede TV! cogitou diversos projetos, mas nenhum se sustentou.O plano da empresa é de conseguir lançar o primeiro canal o mais rápido possível. O canal de notícias deve ser o único da parceria a ter equipe e conteúdo próprio, sem reprises ou utilização dos acervos das emissoras.Para os canais da Simba voltarem a ser transmitidos, o grupo de conteúdo teve de abaixar bruscamente o valor pedido. Para se ter uma ideia, numa comparação feita pelo portal Notícias da TV, juntos os três canais valem menos para as operadoras do que canais básicos da TV paga como a FOX e o Multishow, que cobram cerca R$ 0,60 por assinante.Entre as condições para retornar a programação da TV paga, o grupo também se comprometeu a lançar pelo menos dois novos canais em 1 ano. Um canal de novelas antigas e um canal do seriado Chaves, chegaram a ser discutidos, mas a oferta não agradou as operadoras que pedem canais com conteúdo novo.Seguindo nessa linha, um novo canal jornalístico na TV por assinatura pode ser o que as operadoras esperam da Simba na TV paga.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído