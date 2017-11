Biga, de A Força do Querer, ganha vida própria após o fim da novela

Mesmo após o fim de ‘ A Força do Querer ’, a personagem Abigail, ou apenas Biga , continua atuante.



Até o fim do ano, ela segue nas redes sociais, onde o número de seguidores da personagem que se tornou uma consultora Natura só aumenta, já tendo ultrapassado 128 mil pessoas só no Instagram. Interpretada pela atriz Mariana Xavier, Biga é a primeira personagem licenciada pela Globo como uma solução estratégica para valorizar o papel das Consultoras de Beleza Natura e contribuir para alavancar vendas. Um trabalho desenvolvido em total parceria entre Natura, Globo e mcgarrybowen.



Os números impressionam. Além do sucesso no Instagram, os resultados apontam mais de 106 milhões de pessoas alcançadas, como resultado de um trabalho de uma personagem que sai da dramaturgia para ganhar vida própria. Um poder de interação que só foi possível por meio da força de comunicação da Globo em suas plataformas e pela escolha de uma personagem perfeitamente adequada ao perfil das Consultoras de Beleza Natura, garantindo a autenticidade e o reconhecimento da Biga por este público, permitindo assim uma conversa real no ambiente digital, em conteúdos exclusivos produzidos para o GShow e redes sociais.