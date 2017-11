Anatel aprova reajuste dos planos básicos da telefonia fixa

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) vai publicar, nesta terça-feira, dia 7 de novembro, no Diário Oficial da União, o reajuste dos planos básicos da telefonia fixa (assinatura mensal, habilitação e minutos das ligações locais e nacionais).



As tarifas passarão por redução na maioria das operadoras. A Sercomtel deverá reduzir seus preços em -0,02%. A Algar Telecom terá uma redução de -0,24%. A Claro reduzirá seus valores em -0.10% e o grupo Oi em -0,24%.



Já as tarifas da Vivo (Telefonica) terão um aumento médio de 0,76%. O reajuste foi decidido sexta-feira passada pelo Conselho Diretor da Anatel.



Do total de clientes das concessionárias de telefonia fixa, 3.459.703 utilizam o plano básico de serviço da Oi (25,57%); 818.572 da Telefônica (8,62%); 58.095 da Algar Telecom (8,07%); e 12.763 na Sercomtel (7,41%). Em relação à Claro, o usuário, se não tem um plano contratado com a operadora, paga os valores do plano básico ao selecionar o Código de Seleção da Prestadora (CSP) para a ligação interurbana.