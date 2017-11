A partir desta quarta-feira, 8 de novembro, às 22h20, o canal Animal Planet acompanha Frank Cuesta em mais uma aventura na busca por encontros com a fauna selvagem na nova temporada de Perdido na Austrália . Depois de passar pelo México e pela África, o ex-tenista desembarca no país de dimensões continentais onde cerca de 90% das espécies são autóctones.



Em seis episódios de uma hora, Frank leva a audiência de carona em uma jornada de 40 dias e milhares de quilômetros. Cruzando as estradas australianas de carro, ele fará paradas estratégicas para encontrar espécies que desafiam os padrões da própria natureza e só podem ser encontradas ali.



O principal objetivo da nova aventura é recriar a rota de Darwin em solo australiano e conhecer a história de Harriet, conhecida como "a tartaruga de Darwin", verificando a teoria da origem e a evolução das espécies formulada pelo famoso naturalista britânico.