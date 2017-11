Você está lendo um tópico

Grupo invade fazendas e incendeia galpão em protesto no oeste da Bahia

CRISPIM em 7 Nov 2017 - 15:29 Moderação



anos | Fev 2006 | Mensagens: 7344 | Itajaí - SC



Manifestantes alegam que irrigação utilizada nas fazendas, em Correntina, causa falta de água e queda de energia na região.

Por G1 BA

02/11/2017 21h58 Atualizado 03/11/2017 10h01





Um grupo com mais de mil pessoas ocupou duas fazendas da cidade de Correntina, no oeste da Bahia, e chegou até a tocar fogo no galpão de uma delas, em protesto contra o tipo de irrigação que é feito nessas fazendas.

Segundo os manifestantes, a irrigação está secando o rio e provocando queda de energia. Em nota, a Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia diz que apoia manifestações, mas sem atos de vandalismo. A entidade ainda informou que o protesto não tem embasamento técnico, já que a falta de água está ligada ao clima na região.

Durante a ocupação, homens da Polícia Militar e da Companhia Independente de Policiamento Especializado do Cerrado foram encaminhados ao local.

Pela tarde, os manifestantes se concentraram na entrada da cidade e fizeram novos protestos. Após terem garantia da PM de que ninguém seria preso, eles encerraram a manifestação por volta das 17h. As fazendas também foram desocupadas.





CRISPIM em 7 Nov 2017 - 15:33 Moderação



anos | Fev 2006 | Mensagens: 7344 | Itajaí - SC

O homem luta pela terra e agora lutando pela água.



São Pedro não atende as secas em diversos Estados do Brasil.



A população procura fazer justiça com suas próprias mãos e deveria ser resolvido a questão da água com as autoridades do seus Estados.



Se vier alguma verba para a seca, o povo quase sempre continuará sem seus recursos, porque o político rouba o povo humilde e pobre do Brasil. Sempre foi assim e nossos Presidentes, só pensam em roubar, também.



Abs.

















