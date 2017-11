Você está lendo um tópico

waltersandes em 7 Nov 2017 - 16:50



anos | Fev 2006 | Mensagens: 1617 | São Paulo - SP

Segunda instância da Lava Jato mais que dobra pena de ex-tesoureiro do PT





A Oitava Turma do TRF (Tribunal Regional Federal) da 4ª Região, que julga processos da Operação Lava Jato em segunda instância, elevou de dez anos de prisão para 24 anos a pena por corrupção passiva do ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto nesta terça-feira (7). Os desembargadores mudaram o cálculo da pena e passaram a considerar que os crimes de mesma natureza não são um só. Sendo somados, a pena é aumentada.



Essa é a primeira vez que a Oitava Turma decide de maneira contrária a Vaccari. Em outras duas oportunidades, ela decidiu por absolvê-lo. A defesa do ex-tesoureiro declarou que vai recorrer da decisão.



Essa é a mesma turma que irá julgar o recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre a condenação no caso do tríplex a nove anos e seis meses de prisão. Caso ela confirme a sentença de Moro, Lula poderá, em tese, ser impedido de disputar a eleição presidencial de 2018. Esse julgamento ainda não tem data marcada, mas irá ocorrer apenas no ano que vem.



Veja mais em:

https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-not...?cmpid=copiaecola





Vamos torcer para que esta mesma Turma do TRF 4ª Região, triplique a pena do Lula e que ele fique por pelo menos 30 anos na cadeira. Seria uma ótima notícia para o povo brasileiro.



CRISPIM em 7 Nov 2017 - 17:35 Moderação



anos | Fev 2006 | Mensagens: 7346 | Itajaí - SC





Os peões dos políticos se ferram nessa, mais anos de cadeia.







No mesmo TRF4 reduziram a pena do político ex-senador Gim Argello (DF) , de 19 para 11 anos de cana.Os peões dos políticos se ferram nessa, mais anos de cadeia.

















