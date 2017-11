Você está lendo um tópico

Lnbf Monoponto Banda C estendida de 6 saidas ?

Lourobruxa em 7 Nov 2017 - 20:11



anos | Nov 2005 | Mensagens: 259 | Lauro de Freitas - BA

Gostaria de saber se algum membro deste conceituado Fórum, já viu ou tomou conhecimento da existência de Lnbf Monoponto Banda "C" estendida de 06 saídas ? Conheço e tenho o de 04 saídas "Quádruplo" , mas de 06 ou 08 saídas só conheço Banda KU. O Multiponto não interessa, muitos problemas.























