Você está lendo um tópico

Papo Aberto

Página associada ao MBL usa PCs de leitores para gerar criptomoeda.

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 24 visitas.





SEFREPE em 8 Nov 2017 - 9:06



anos | Set 2014 | Mensagens: 591 | Catalão - GO





Nos últimos meses, alguns sites e aplicativos estão usando os computadores e celulares de usuários para gerar criptomoedas (moedas digitais criadas por programadores) sem avisá-los.



Enquanto acessa essas páginas, o usuário cede involuntariamente sua energia elétrica e o poder de processamento de sua máquina para gerar criptomoedas para terceiros, em um processo conhecido como mineração. A mineração oculta nos sites foi apelidada de "cryptojacking" ("criptosequestro").



O site de notícias "Jornalivre", por exemplo, administrado por simpatizantes do MBL (Movimento Brasil Livre), foi flagrado em outubro fazendo a mineração da criptomoeda Monero, com um recurso chamado Coinhive.



Embate com governos aumenta risco

A mineração é feita por meio da solução de problemas matemáticos. Como os enigmas são difíceis de resolver, é necessário dedicar boa parte da memória RAM do computador à atividade.



O Coinhive, programa de mineração que roda no navegador, pode ser usado por qualquer site. Lançado em setembro, o serviço se propõe a substituir as propagandas como fonte de receita on-line.



"A ideia é muito legítima como opção aos anúncios, já que muitos vêm com malwares e spywares [vírus] e roubam dados sem que as pessoas saibam", diz Gabriel Aleixo, do ITS-Rio (Instituto de Tecnologia e Sociedade).



"Poderia ser utilizada só uma porcentagem do poder ocioso do computador, sem deixar a máquina devagar. Mas seria importante deixar isso claro para o usuário, para haver consentimento."



O dono do site determina quanta energia será aplicada na mineração via Coinhive, ou seja, o impacto que a mineração terá no PC alheio.

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/11/19...criptomoeda.shtml Folha de S.Paulo - Natália PortinariNos últimos meses, alguns sites e aplicativos estão usando os computadores e celulares de usuários para gerar criptomoedas (moedas digitais criadas por programadores) sem avisá-los.Enquanto acessa essas páginas, o usuário cede involuntariamente sua energia elétrica e o poder de processamento de sua máquina para gerar criptomoedas para terceiros, em um processo conhecido como mineração. A mineração oculta nos sites foi apelidada de "cryptojacking" ("criptosequestro").O site de notícias "Jornalivre", por exemplo, administrado por simpatizantes do MBL (Movimento Brasil Livre), foi flagrado em outubro fazendo a mineração da criptomoeda Monero, com um recurso chamado Coinhive.Embate com governos aumenta riscoA mineração é feita por meio da solução de problemas matemáticos. Como os enigmas são difíceis de resolver, é necessário dedicar boa parte da memória RAM do computador à atividade.O Coinhive, programa de mineração que roda no navegador, pode ser usado por qualquer site. Lançado em setembro, o serviço se propõe a substituir as propagandas como fonte de receita on-line."A ideia é muito legítima como opção aos anúncios, já que muitos vêm com malwares e spywares [vírus] e roubam dados sem que as pessoas saibam", diz Gabriel Aleixo, do ITS-Rio (Instituto de Tecnologia e Sociedade)."Poderia ser utilizada só uma porcentagem do poder ocioso do computador, sem deixar a máquina devagar. Mas seria importante deixar isso claro para o usuário, para haver consentimento."O dono do site determina quanta energia será aplicada na mineração via Coinhive, ou seja, o impacto que a mineração terá no PC alheio.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído