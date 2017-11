Na ultima 3 Feira dia 7/11 as 00 estava previsto a inclusão dos canais AMC SD e AMC HD mas não entraram mas calma a um motivo obvio para isso e simples.

Qual é o principal sucesso do canal AMC.?

Quem tem os direitos direitos de exibição da desa série no Brasil?

Voces acham que a AMC vai dar um tiro no pe estreando o seu sinal nas operadoras net e claro e concorrer quando o seu sócio que exibi o seu principal sucesso no brasil que o canal FOX.

O canal AMC vai estrear na grade de programação da net e claro na semana da estréia da 1 parte da 4 Temporada da série Faer The Walking Dad.