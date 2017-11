Você está lendo um tópico

Após vídeo com racismo, Globo afasta William Waack

a emissora decidiu afastar Waack de suas funções.



Confira o combicado oficial divulgado há pouco pela emissora:



“A Globo é visceralmente contra o racismo em todas as suas formas e manifestações. Nenhuma circunstância pode servir de atenuante. Diante disso, a Globo está afastando o apresentador William Waack de suas funções em decorrência do vídeo que passou hoje a circular na internet, até que a situação esteja esclarecida.



Nele, minutos antes de ir ao ar num vivo durante a cobertura das eleições americanas do ano passado, alguém na rua dispara a buzina e, Waack, contrariado, faz comentários, ao que tudo indica, de cunho racista. Waack afirma não se lembrar do que disse, já que o áudio não tem clareza, mas pede sinceras desculpas àqueles que se sentiram ultrajados pela situação.



Na tarde desta quarta-feira, 7 de novembro, a internet foi surpreendida com um vídeo onde o apresentador William Waack aparece nos bastidores do "Jornal da Globo" referindo-se a uma pessoa que estaria buzinando do lado de fora do estúdio como "um preto", e que tratava-se de "coisa de preto". Dado o cenário insustentável, a emissora decidiu afastar Waack de suas funções.























